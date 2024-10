Plateformes d’Achat De Followers Twitch: Quel Service Choisir ?

Sur Twitch, vous pouvez développer votre audience en organique en organisant régulièrement des séances de streaming. Mais cette méthode peut prendre du temps, surtout si vous êtes un débutant. Il peut paraitre compliqué d’investir dans l’achat de followers, mais ce processus est sans aucun doute la meilleure solution.

En effet, l’achat de followers permet de renforcer rapidement votre crédibilité. Cependant, il est essentiel de choisir un service fiable et sécurisé pour éviter les risques de sanctions ou de faux abonnés qui nuiraient à votre réputation. Ce guide vous aidera à comparer les plateformes d’achat de followers Twitch, en mettant en avant les critères à considérer pour sélectionner le meilleur service.

Pourquoi Acheter Des Followers Sur Les Réseaux Sociaux Comme Twitch ?

Comme sur tous les réseaux sociaux, votre crédibilité détermine la confiance qu’ont les followers à votre égard. Vous ne pouvez donc pas inspirer une grande confiance en débutant en organique avec très peu, voire pas de followers. C’est là que l’achat de followers Twitch pour votre compte peut améliorer la visibilité et l’engagement de votre chaîne. Cela renforce votre crédibilité, augmente la visibilité de vos contenus ainsi que l‘engagement de vos followers.

Une crédibilité renforcée

Que vous soyez dans le domaine du jeu vidéo, de l’art ou du talkshow, il faut impérativement que vous inspiriez quelque chose de concret à votre public. Avant toute chose, il est important de savoir que les followers sont la base de votre richesse. Avec leurs abonnements, ils pourront bénéficier de stream pour abonnés.

En ce sens, plus vous paraissez crédible aux yeux du public, et plus ils auront tendance à s’abonner pour faire des dons. Par la même occasion, ces abonnés pourront interagir avec vos contenus pour vous faire gagner un meilleur classement sur Twitch.

Une visibilité accrue

Comme tous les réseaux sociaux, Twitch dispose d’un algorithme qui possède un mode de fonctionnement qui lui est propre. Plus vous générez de l’interaction avec vos contenus et mieux vous êtes référencés et visibles.

En achetant des followers Twitch, vous vous offrez une chance de démarcation parmi des millions de créateurs. Cette visibilité supplémentaire peut offrir à votre chaine plus de pertinence, augmentant ainsi les chances que votre chaîne soit promue dans les sections recommandées.

Un engagement accru

L’engagement est généré par vos followers ou les utilisateurs de Twitch qui pourraient rejoindre votre audience. Vous comprenez donc que plus vos followers sont nombreux et plus l’engagement et l’interaction avec vos contenus sera conséquent.

Pour rendre votre communauté Twitch encore plus vivante, générer plus de discussions en direct, de likes et de partages, il faut que vous achetiez des followers.

Une stimulation de la promotion

Sur Twitch, vous avez aussi la possibilité de profiter des collaborations avec de grandes marques pour gagner des commissions intéressantes. Cependant, pour avoir cette chance, il faut déjà que votre compte rassemble des milliers de personnes avec des centres d’intérêt concordant avec la cible des grandes marques. Pour atteindre un grand nombre de followers de manière sûre et rapide, l’achat de followers est la seule option.

Croissance organique

Lorsque vous achetez des followers Twitch via un site fiable, vous établissez une base solide d’abonnés. Ces followers initiaux peuvent ensuite contribuer à la croissance organique de votre audience en interagissant avec les contenus que vous publiez.

Leur engagement renforce la crédibilité de votre chaîne Twitch, attire de nouveaux spectateurs et incite l’algorithme de Twitch à recommander davantage vos streams.

Top 5 des Meilleures Plateformes d’Achat de Followers Twitch

Nous avons scruté la toile pour vous dénicher 5 potentiels sites en mesure de correspondre à vos besoins d’achat de followers sur Twitch. Il s’agit de Followerest, Fastlikes, Media Mister, Achat-like et AchatFollowers. Chacun de ces sites a une particularité qui lui vaut sa place dans notre classement :

Numéro de classement Sites web Note 🥇 Followerest 4,8 / 5 ⭐️ 🥈 FastLikes 4,5 / 5 ⭐️ 🥉 Media Mister 4,3 / 5 ⭐️ 4️⃣ Achat-like 4,1 / 5 ⭐️ 5️⃣ AchatFollowers 3,9 / 5 ⭐️

Followerest est en tête de liste de ce classement avec ses offres flexibles et la qualité des abonnés qu’il vous fournit. Le service est réputé pour sa rapidité et aussi son souci de satisfaction de sa clientèle.

Qu’est-ce qui fait la particularité de Followerest.com ?

Followerest se distingue par la qualité de ses followers Twitch et ses tarifs compétitifs pour le nature du trafic que vous commandez. Bien avant de vous intéresser au processus d’achat, vous bénéficiez d’une explication détaillée du service que vous commandez.

Une large gamme de formules est aussi disponible pour correspondre à tous les besoins. Vous bénéficiez aussi d’une assistance et d’un suivi rigoureux durant tout le processus d’achat.

Quels sont les services proposés ?

Le service client de Followerest est accessible via plusieurs canaux pour vous procurer une assistance sur mesure lors du processus de commande. Le service est disponible du lundi au vendredi, de 9h à 18h via le chat en ligne.

Vous pouvez aussi passer par le formulaire de contact pour poser vos préoccupations. Followerest vous offre aussi 30 jours de délai pour toute réclamation suite à une commande de trafic.

Combien faut-il prévoir ?

Followerest propose au total 6 formules débutant à 100 followers pour 4.29€. Vous pouvez commander jusqu’à 5 000 followers Twitch à 68.99€ livrables en 12 ou 48 heures. Notez cependant que l’offre la plus en vogue actuellement est celle avec 500 followers Twitch à 10.99€.

Quels sont les points positifs découlant de l’utilisation Followerest ?

Choisir Followersest, c’est faire le choix de la confidentialité grâce à des protocoles de sécurité comme SSL. Vos paiements sont sécurisés et le service client courtois, disponible et dynamique.

C’est sans compter la qualité des followers Twitch qui vous sont livrés avec des tarifs compétitifs dans des délais qui n’éveillent pas les soupçons de l’algo de Twitch.

🥈 – FastLikes



Fastikes est une agence de Webmarketing qui se veut aussi incontournable dans la vente de trafic sur Twitch. Ce site propose des services assez similaires à sa concurrente directe, mais avec des tarifs légèrement différents.

Qu’est-ce qui rend FastLikes si spécial ?

FastLikes vous livre votre trafic instantanément lorsque vous le commandez. Il n’y a presque pas de délais entre la commande et la livraison de votre trafic.

Le processus de commande est simple et aucune information suspecte n’est demandée. D’après les avis clients, c’est une plateforme fiable avec un service client disponible dans le live Chat.

Combien coûtent les services ?

Fastlikes vous propose 9 formules différentes avec la première qui offre 100 followers Twitch à 4.49€. Pour ceux qui voudraient construire une communauté de taille moyenne, l’offre à 5 000 vrais followers Twitch est à 39.99€. Si vous avez un budget conséquent alors, la dernière formule vous propose 50 000 followers Twitch à 299.99€.

🥉 – Media Mister



Media Mister vous livre des followers de manière progressive sans alerter l’algorithme de Twitch. Vous obtenez une audience de vrais abonnés qui vous aidera à gagner en crédibilité.

Que faut-il savoir sur Media Mister ?

Media Mister peut compter sur plus de 12 ans d’expérience dans le secteur du marketing digital pour proposer des offres intéressantes à ses clients.

Vous disposez aussi d’une assistance par chat en direct et par courriel à l’adresse info@mediamister.com. Pour passer vos commandes, vous disposez de PayPal, des cryptomonnaies et d’autres méthodes sécurisées.

Quel budget prévoir ?

Vous avez le choix entre 7 formules avec celle de départ qui promet 100 followers pour 6€. Vous pouvez aussi essayer le pack à 5 000 abonnés à 249€. Pour créer encore plus d’affluence sur votre compte, vous pouvez essayer d’acheter 10 000 abonnés livrés en 5 jours maximum à 493€.

4️⃣ – Achat-like

Achat like vous permet d’acheter des followers Twitch à moindre coût, ce qui constitue une bonne opportunité pour les débutants.

Ce site vous propose un service avec un rapport qualité/prix impressionnant. Les tarifs sont abordables et la plateforme est multilingue. Vous avez aussi droit à un SAV gratuit par téléphone au 01-81-60-86-00.

Quelle est la tarification appliquée ?

Les prix ici vont de 9 à 325€ pour 5 formules au total. Avec 9€, vous obtenez 200 followers et 10 000 abonnés coûtent 325€. Si vous avez une communauté de taille moyenne, 5 000 followers vous couteront 175€.

5️⃣ – AchatFollowers

AchatFollowers met un point d’honneur à la sécurité de votre compte, veillant à ce que chaque transaction soit discrète et conforme aux standards de Twitch.

Qu’est-ce qui rend AchatFollowers spécial ?

En choisissant AchatFollowers, vous bénéficiez de followers de qualité qui respectent les politiques de la plateforme, assurant ainsi une augmentation crédible de votre audience. Le site garantit des livraisons rapides, un support client réactif.

Combien coûtent les services ?

Les tarifs démarrent à 1€ pour 100 followers et vont jusqu’à 55€ pour 10 000 followers. Nous vous conseillons aussi la formule du moment qui vous offre 5 000 followers pour 30 €.



Critères de Sélection d’Une Plateforme d’Achat

Pour acheter des abonnés Twitch, il faut absolument que vous le fassiez sur une plateforme fiable pour éviter une tonne de problèmes plus tard.

Si le site de votre choix n’est pas fiable, vous risquez de recevoir des abonnés fantômes qui sont inactifs et cela peut faire sauter votre compte. Pour vous aider à mieux choisir votre plateforme d’achat, voici quelques recommandations :

Sécurité et protection de la vie privée

Le site que vous aurez choisi doit impérativement respecter votre privée en ne demandant que les informations nécessaires lors de votre commande. En général, il ne faut que le lien de votre profil pour commander du trafic.

Au cas où un mot de passe Twitch vous est demandé, il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’un site non légal. Pour finir, le site choisi doit proposer des méthodes de paiement fiables qui permettront d’effectuer des transactions rapidement.

Qualité des abonnés

Les abonnés Twitch que vous commandez doivent être réels et assez engagés pour interagir avec vos contenus. Il ne sert à rien d’avoir des milliers de followers pour à peine en comptabiliser quelques centaines lorsque vous êtes en live.

En choisissant votre plateforme, assurez-vous qu’elle soit en mesure de vous fournir de vrais abonnés qui ne disparaitront pas avec le temps.

Followerest est-il bon marché ?

La tarification est aussi un pan important à considérer lorsque vous faites votre prospection. Il est bien vrai que certains sites offrent des tarifs plus que compétitifs, mais bien souvent, la qualité n’y est pas.

Lorsque certaines offres sont trop belles pour être vraies, elles sont à éviter puisque vous obtiendrez certes des followers, mais de bien mauvaise qualité.

Assistance à la clientèle

Il peut arriver que vous ayez des préoccupations lors du processus de commande de votre trafic et c’est au service client de vous éclairer. Assurez-vous qu’il soit disponible 24h/24 et 7J/7 pour répondre à toutes vos inquiétudes.

Aussi, en cas de problèmes avec la commande, le service après-vente doit rester disponible pour corriger ce qui ne va pas.

Quelques Conseils Sur Les Meilleures Plateformes Pour Acheter Des Followers De Manière Fiable Sur Twitch

Pour acheter des followers de manière fiable sur Twitch, il est essentiel de choisir une plateforme réputée avec des avis positifs et un service client réactif. Optez pour des services offrant des followers de qualité, paraissant réels et actifs, afin de maintenir une croissance crédible.

Méfiez-vous des prix trop bas, souvent synonymes de mauvaise qualité. Assurez-vous que la plateforme protège vos données et utilise des méthodes de paiement sécurisées.

Acheter des followers sur Twitch peut booster votre visibilité, mais il est crucial de choisir une plateforme fiable pour éviter des répercussions négatives sur votre compte.

