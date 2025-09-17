Paris Perdu : Y aura-t-il une suite du film phénomène sur Netflix ?

Prêts à retrouver Dawn et Trey ? Paris Perdu a conquis Netflix avec son mélange d’humour et de romance texane, et tout le monde se demande si une suite verra le jour.

Miranda Cosgrove et Pierson Fodé sont partants, et l’idée d’un « Wrong Milan » est déjà sur la table ! Alors, sortie des fiançailles chaotiques ou nouvelle aventure à l’étranger ? Réponse dans les limbes de l’algorithme Netflix… Croisons les doigts !

Et si la suite de The Wrong Paris s’appelait The Wrong Milan ?

Netflix a-t-il trouvé sa nouvelle comédie romantique à succès ? The Wrong Paris, diffusé depuis le 12 septembre, mélange avec brio quiproquos amoureux et humour situationnel, remplaçant le rêve parisien par les ranchs du Texas. Miranda Cosgrove y incarne Dawn, une artiste en herbe qui se retrouve malgré elle candidate d’une émission de dating… dans le Paris du Lone Star State. Si la fin montre le couple enfin réuni devant la tour Eiffel, la question brûle toutes les lèvres : une suite est-elle prévue ?

Pour l’instant, aucun feu vert officiel

Netflix et les producteurs n’ont encore annoncé aucune suite. Pourtant, tout est réuni pour prolonger l’aventure : les spectateurs ont plébiscité le film, et l’alchimie entre Miranda Cosgrove et Pierson Fodé est indéniable. Lors d’interviews, les deux acteurs se sont d’ailleurs dit ouverts à l’idée de reprendre leurs rôles. Miranda, également productrice, plaisante même sur le concept : « Il faudrait trouver un autre endroit absurde à explorer ».

The Wrong Milan : le pitch qui fait déjà rêver

Lors du tournage, l’équipe avait évoqué l’idée d’un deuxième volet intitulé The Wrong Milan. Imaginez : Dawn et Trey participant à une émission de mariage télévisé en Italie, où tout déraille joyeusement. Pierson Fodé adorerait : « Cela collerait parfaitement à l’esprit de la franchise ». Des fiançailles chaotiques sous les caméras ? Le cocktail parfait pour une suite aussi drôle que romantique.

Une fin ouverte qui appelle une nouvelle aventure

Le film se clôt sur des photos qui racontent la suite de leur histoire : voyages en famille, vacances… et finalement des fiançailles devant la vraie tour Eiffel. Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Les producteurs Brad Krevoy et Michael Damia ont visiblement pensé à une franchise dès le départ. Reste à convaincre Netflix de donner son accord.

Au final, aucune décision n’est prise, mais tous les ingrédients sont là. Alors croisons les doigts : Dawn et Trey pourraient bien nous embarquer dans une nouvelle destination aussi inattendue que hilarante. En attendant, The Wrong Paris est disponible sur Netflix… et n’a pas fini de faire parler d’amour et de mauvais tours du destin !

