Numériser une cassette VHS, est-ce si facile ?

Dans les années 1980, la location de cassettes VHS était très tendance pour voir des films. C’est aussi le support qu’utilisaient bon nombre de personnes pour enregistrer des films de famille, des vidéos de mariage et d’autres événements marquants. La cassette VHS a fait parler d’elle sur toute la planète pendant des années. Le petit souci, c’est qu’en étant stocké dans le placard depuis des années, il se peut que la bande magnétique se détériore au fur et à mesure. De plus, le lecteur peut ne plus fonctionner correctement à cause de l’usure. Tous ces facteurs ne nous permettent plus de revoir les souvenirs aisément. Du coup pour redonner une nouvelle vie à la cassette VHS et la visualiser sur un support récent (comme une clé USB, une carte SD ou un DVD), on peut la numériser avec la technologie actuelle.

De quels appareils avez-vous besoin pour la numérisation de VHS ?

Si on veut numériser une cassette soi-même, il faut rassembler quelques appareils et un peu de connaissance en informatique. Mais si vous n’avez pas de temps, ni le moyen pour le faire, vous pouvez confier la numérisation VHS par un professionnel. Pour pouvoir numériser une cassette VHS, il faut se munir :

Un magnétoscope : c’est l’appareil de prédilection pour lire une cassette VHS. Les fabricants l’ont conçu pour son rôle de lecture principalement. C’est pourquoi, il peut assurer un rembobinage rapide pour accélérer au plus vite les séquences qu’on souhaite regarder. Dans les articles d’occasions, on peut encore trouver un magnétoscope en bon état. Toutefois, il faut acheter un modèle multistandard (PAL/ SECAM/ NTSC) pourvu d’une sortie S-vidéo et RCA. S’il n’en a pas, il faut acheter un adaptateur péritel.

c’est l’appareil de prédilection pour lire une cassette VHS. Les fabricants l’ont conçu pour son rôle de lecture principalement. C’est pourquoi, il peut assurer un rembobinage rapide pour accélérer au plus vite les séquences qu’on souhaite regarder. Dans les articles d’occasions, on peut encore trouver un magnétoscope en bon état. Toutefois, il faut acheter un modèle multistandard (PAL/ SECAM/ NTSC) pourvu d’une sortie S-vidéo et RCA. S’il n’en a pas, il faut acheter un adaptateur péritel. Une clé USB de numérisation qui transforme le signal analogique en signal numérique. C’est une sorte de clé USB standard mais pourvu d’un câble S-Vidéo pour capter la vidéo et d’un câble RCA pour enregistrer le son. Sur l’autre extrémité, on trouve l’embout USB à relier avec l’ordinateur. Vous pouvez utiliser :

Un boîtier externe de numérisation qui transforme le signal analogique mais de façon plus élaborée que la clé USB. De plus, il est doté d’une horloge qui synchronise l’image et le son pour une vidéo de meilleure qualité.

Une carte de capture vidéo qu’on insère à l’intérieur de la carte mère du PC. Elle est aussi l’outil de transformation du signal analogique.

Un ordinateur PC ou Mac : l’ordinateur doit être équipé d’un logiciel de montage vidéo pour la mise en forme et la capture de la vidéo.

D’autres options :

Le combiné magnétoscope VHS et graveur de DVD est destiné pour la numérisation de VHS sans utiliser un ordinateur.

Il faut choisir parmi les matériels cités précédemment. Si on veut numériser sur un PC, il faut juste relier les connecteurs compatibles et installer le logiciel de montage vidéo. Une fois que le transfert est terminé, le signal numérique est stocké sous forme de fichier dans le disque dur de l’ordinateur. Avec le logiciel de montage vidéo, on peut réajuster le film et ajouter des animations.

Pour transférer le fichier numérisé et le lire facilement sur n’importe quel support, on doit encoder le fichier selon le type de support numérique choisi. On peut le transférer sur une clé USB, un DVD, par lien de téléchargement ou sur un site de vidéo en ligne.