Night Always Comes : pourquoi la fin est bien plus qu’une simple tragédie

Et si échouer était la plus grande victoire ? Dans Night Always Comes, Lynette ne sauve pas la maison familiale malgré une nuit de folie à traquer 25 000 $ jusqu’à la fin de ce film. Mais sa déroute apparente cache une libération bien plus précieuse.

En rompant avec sa mère toxique et en choisissant elle-même sa vie, elle brise enfin le cycle d’auto-destruction qui la définissait. Ce film nous montre alors que renoncer à se battre pour les autres, c’est parfois commencer à gagner sa propre vie.

Le Cauchemar de Lynette : plongée dans une nuit sans fin

Plongez dans les tréfords d’une Amérique oubliée avec The Night Always Comes, ce film diffusé Netflix joue a fond sur la carte de la psychologie. Il vous happera et vous ferra une autre facette des Etats-Unis. Lynette (Vanessa Kirby) est une jeune femme désespérée mais déterminée à sauver sa famille de la ruine.

Le film nous entraîne dans une spirale infernale où chaque recoin sombre de la ville semble cacher un nouveau danger. Entre courses-poursuites angoissantes et confrontations brutales, l’œuvre explore avec brio l’obsession et les sacrifices impossibles.

Une histoire à couteaux tirés sous le vernis du rêve américain

La force du récit réside dans l’obstination de Lynette à vouloir s’en sortir. Alors qu’elle vit encore avec sa mère, Doreen (Jennifer Jason Leigh), et son frère aîné handicapé mental, Kenny (Zack Gottsagen). Les choses se sont envenimées quand elle comptait utiliser l’argent qu’elle a économisé pour faire un apport sur la maison que sa famille habite depuis des années.

Cependant, son espoir est réduit en miettes lorsque Doreen manque un rendez-vous crucial chez le notaire et dépense l’argent de l’apport pour s’offrir une voiture flambant neuve. Désormais confrontée à la menace de se retrouver sans abri et au risque que Kenny soit placé par les services sociaux, Lynette se retrouve seule pour rassembler 25 000 dollars avant le lendemain matin.

Client richissime, espoir minime

Sa quête désespérée commence chez Scott (interprété par Randall Park), un client fortuné dont elle est une escorte régulière et à qui elle demande de l’aide. Mais l’homme rit franchement à sa demande de prêt, lui rappelant avec froideur que leur relation est strictement transactionnelle et charnelle. Mais après sa « prestation », Lynette décide de voler la Mercedes de ce client – ignorant qu’il s’agit en réalité du véhicule de son épouse. C’est là un premier acte de rébellion qui marque son basculement.

Amies, combines et cocaïne

Puis, elle se tourne ensuite vers Gloria, une amie de longue date et collègue prostituée, qui lui doit 3 000 $. Celle-ci est réticente dans un premier temps. Mais, cette dernière finit par lui donner 500 $ puis s’en va.

Lynette, plus déterminée que jamais, décide alors de voler le coffre-fort du petit ami politicien de Gloria. Pour cela, elle engage Cody (Stephan James), un ancien détenu, en lui mentant sur la propriété du coffre. Malgré les doutes de celui-ci, il accepte de l’aider… pour 800 $.

Violence, trahison et fuite

Le coffre, une fois forcé par un contact à Cody, révèle un trésor inattendu de 19 000 $ en liquide! Il y a des montres de luxe et de la cocaïne dedans. Cependant, la situation dégénère violemment face aux associés peu recommandables.

Lynette et Cody parviennent alors à s’enfuir avec l’argent. Mais malgré ce butin, il manque encore 4 000 $ à la somme que la jeune femme doit réunir. Lynette tente alors de convaincre Cody de l’aider à revendre la Mercedes volée, arguant que Scott ne pourra pas la signaler sans avouer son adultère.

L’adieu aux illusions

Toutefois, les choses se passent de nouveau mal quand Cody voit qu’il s’agit d’une voiture volée. Le duo se sépare alors assez brutalement vu que Cody essai de doubler Lynette. Puis, cette dernière ne se laisse pas faire et lui fonce dedans avec la voiture pour foncer trouver le reste de l’argent auprès de Tommy (Michael Kelly), celui qui l’a fait entrer dans le monde de la prostitution à 16 ans.

Mais après cette nuit d’enfer, c’est épuisée et meurtrie qu’elle affronte sa mère à l’aube avec l’argent réuni. Doreen lui avoue avoir saboté l’achat par haine de cette maison, symbole de l’abandon de leur père. Mais c’est un coup de fil de l’agent immobilier qui annonce alors la vente de leur maison à un autre acheteur qui achève la jeune femme.

Même avec l’argent, tout était perdu d’avance. Doreen annonce son départ avec Kenny, laissant Lynette seule. Cette dernière choisit de s’enfuir, laissant derrière elle lettres et argent, prête à entamer enfin sa propre vie. Parfois, renoncer à sauver les autres, c’est commencer à se sauver soi-même: telle est la morale de cette histoire.

