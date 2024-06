Ni una más (Netflix) : qu’arrive-t-il au prof d’histoire dans la série qui buzze chez les ados ?

Découvrez comment se termine la série Netflix « Ni una más », et notamment si le professeur d'histoire incriminé a été arrêté. Plongez dans l'action et les rebondissements de cette série captivante sur la justice et le courage des jeunes.

La série Netflix « Ni una más » a captivé les téléspectateurs avec son récit poignant sur la lutte pour la justice et l'importance de s'exprimer. Depuis le début de la série, le professeur d'histoire a été au centre d'une controverse. Ses actions étant soupçonnées d'abus sexuels. Alma, l'héroïne rebelle de l'histoire, prend la tête du combat pour dénoncer ces actes et révéler la vérité. Cette quête de justice culmine dans les derniers épisodes de la série.

Netflix réserve un final intense et émouvant pour la série Ni una más

La série Ni una más de Netflix commence avec Alma, une adolescente rebelle, qui accroche une banderole à l'école. Cette banderole porte un message poignant : « Attention, cette école abrite un violeur ». Son geste courageux marque le début d'une série d'événements qui révèlent la vérité sur les abus sexuels et les défis auxquels les jeunes sont confrontés.

En fait, dans le dernier épisode de la série, Alma est bouleversée. En effet, l'école découvre que le profil en ligne dénonce les abus sexuels lui appartient. Ce dernier a été jugé comme étant faux. Berta, initialement réticente, décide finalement de soutenir pleinement Alma, quitte à inclure la voiture du professeur d'histoire dans les images compromettantes.

Cependant, face à la pression écrasante de l'école et aux attaques incessantes, Alma confie à Berta qu'elle souhaite mettre tout cela de côté pour le moment. De plus, elle avoue à Berta qu'elle a rencontré le suspect seule et qu'elle ne lui a rien fait. Cette révélation bouleverse Berta, qui a l'impression qu'Alma doute de sa sincérité. Elle accuse Alma d'avoir tout gâché avant de se jeter dans un trafic animé. Berta meurt sous les yeux horrifiés d'Alma à cause de quelques mots qu'elle a prononcés.

Tourbillon émotionnel intense

En réalité, c'est Nata qui a révélé à l'école que les photos incriminées avaient été postées par Alma. Ce qui a conduit à son arrestation par la police. L'officier Mercedes Gracia, un ami proche de Greta, interroge Alma sur son compte de réseau social.

Malgré ses promesses à Berta, Alma raconte à Mercedes ce qui lui est arrivé, mais aucune preuve tangible ne vient étayer ses dires. Mercedes découvre également que Berta avait dénoncé le suspect, mais qu'il n'a jamais été arrêté faute de preuves suffisantes. Tragiquement, Berta souffrait déjà de problèmes mentaux et rien ne prouve que son état se soit détérioré à la suite de ce qu'elle a vécu à l'école.

Cet épisode de Ni una más de Netflix ne se limite pas à l'arrestation d'Alma. Elle est également suspendue de l'école, coupable d'avoir poussé Berta à l'action, ce qui a conduit à sa fin tragique. Alma se retrouve dans un tourbillon émotionnel intense confrontée à ses propres actes et à leurs conséquences.

Alma bénéficie du soutien de sa famille

Dans l'intrigue, le soutien de la famille d'Alma joue un rôle crucial. Déterminée à poursuivre le combat, la jeune fille a demandé à ses parents de l'aider à confectionner une nouvelle banderole. Ensemble, ils ont peint et accroché la bannière à l'extérieur de l'école, car à ce stade, Alma a déjà été suspendue. Son père reconnaît enfin le courage d'Alma et lui promet de la soutenir dans toutes ses futures décisions. Le lendemain, Alma, accompagnée de son père, retourne à l'école et attache la banderole à la grille. Elle se tient seule devant l'école, attendant que les élèves la rejoignent dans son combat contre le professeur d'histoire et l'administration de l'école.

Devant le courage de son amie, Nata réalise enfin qu'Alma avait raison depuis le début. Elle en a assez et dénonce le professeur d'histoire devant tous les autres élèves, lui reprochant d'avoir envoyé des images pédopornographiques (ses propres photos) à Alma, sa meilleure amie.

La quête de justice et l'arrestation du professeur d'histoire

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La justice triomphe enfin dans cette saison de Ni una más de Netflix. En effet, l'image partagée par Alma incite une élève à se présenter comme victime, ce qui permet à Mercedes d'ouvrir un dossier officiel. Alma présente la jeune fille afin qu'elle puisse elle aussi témoigner. Cet acte courageux de la part d'Alma conduit finalement à l'arrestation du professeur d'histoire et à la fin de ses actes odieux. La Guardia Civil arrive sur les lieux plus tôt que prévu et arrête le professeur d'histoire devant toute l'école.

Ni una más de netflix : une fin réaliste et engagée

La fin de « Raising Voices » offre une conclusion réaliste à une histoire complexe et bouleversante. Elle souligne l'importance de s'exprimer et de chercher la vérité, même lorsque cela implique des sacrifices personnels. La série a réussi à susciter des conversations importantes sur des sujets sensibles tout en mettant en lumière le courage et la détermination des jeunes filles à faire face à l'adversité.

