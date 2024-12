Monaco au cinéma – splendeur et grandeur sur grand écran

Le Rocher en jette, c’est un fait. Qui plus est vérifiable à l’écran avec historiquement, un cadre idyllique pour des tournages parfois entrés dans la postérité. La Principauté de Monaco représente un vrai prestige à bien des égards et grâce à une activité incessante et luxueuse, une géographie presque unique en son genre et des lieux iconiques, cet attrait s’intègre lui aussi, parfaitement sur grand écran.

Monaco et ses quartiers bénéficient d’une relation de choix avec le monde du septième art et l’histoire ne date pas d’hier. La famille princière y est pour beaucoup et c’est une occasion idoine pour revenir sur l’histoire qui lie la Principauté à l’univers cinématographique.

Un univers scintillant

La mer Méditerranée, une localisation de choix entre Italie et France, une aura princière qui fait parfois chavirer les appréciateurs du genre et des monuments remarquables, qu’ils soient immatériels comme le Grand Prix de Monaco ou visibles tout au long de l’année, comme le casino de la ville conçu à la fin du 19e siècle par Charles Garnier. Lieu de jeu prestigieux et historiquement interdit aux Monégasques, il a su évoluer au fil du temps et attirer de nouveaux adeptes. Aujourd’hui, elle fait partie des plateformes de divertissement à Monaco acceptant les Bitcoin ainsi que d’autres formes de jeux bien plus modernes. Les casinos crypto sont un moyen pratique pour les joueurs de tester différentes stratégies avant de s’aventurer dans le glamour des jeux de hasard à Monaco (et de se prélasser dans la splendide mer bleue qui l’entoure).

Néanmoins, les deux mondes sont complémentaires et participent à la grande histoire de Monaco. Une histoire qui se vit aussi sur grand écran et qui prend peut-être ses bases d’une évidence, une fois de plus liée à la famille princière.

L’ombre de Grace Kelly

Un charme indéfectible, un destin princier et une fin tragique. La vie de Grace Kelly fut souvent adaptée à l’écran et c’était tout à fait logique avec un tel charisme et une existence aussi singulière. Épouse du Prince Rainier avec des célébrations tenues en 1956, Grace Kelly avait avant cela, embrassé une carrière de rêve au cinéma, emmenant avec elle et de façon évidente, l’univers concerné à la découverte du Rocher.

Vedette de grandes créations d’Alfred Hitchcock dans Le crime était presque parfait puis Fenêtre sur cour, Kelly n’aura finalement tourné qu’une dizaine de films dans sa vie professionnelle pour laquelle elle reste la plus connue avant son destin princier. Onze rôles référencés mais une liste de récompenses à hauteur de son talent, comme en témoigne l’Oscar obtenu pour son rôle dans Une fille de la province de George Seaton.

Disparue tragiquement en 1982, la Princesse aura été une grande dame du cinéma et c’est tout naturellement que, malgré son départ, la native tradition monégasque, liée à des conditions de tournage souvent parfaites, ont poussé bon nombre de réalisateurs à prendre la direction de la Principauté.

Sans surprise et depuis les années 80, la liste des films tournés en partie à Monaco a elle aussi, un lien avec de sacrées récompenses prestigieuses ou du moins, des moments sacrés du septième art. C’était également le cas plusieurs décennies en amont avec le fameux Grand Prix qui relatait une vision romancée de la célèbre course historique de Formule 1, tenue depuis 1929. Mais dernièrement, quelles sont les créations qui ont fait de Monaco The place to be en matière de films ?

L’agent 007 aime Monaco

Il y a eu Jamais plus jamais quelques années en amont (non inclus dans l’écosystème d’EON Productions et déjà adapté avec Opération Tonnerre plus tôt) mais sans contestation possible, Goldeneye est l’évidence lorsque l’on souhaite associer l’histoire de Monaco au plus célèbre des agents secrets, à savoir James Bond.

En 1995, Pierce Brosnan incarne pour la première fois l’agent de Sa Majesté et l’effet est saisissant. Le charme opère et Monaco est une destination évidente pour les premières joutes de 007. C’est d’ailleurs sur les hauteurs de la Principauté que l’intrigue s’excite et par la suite, le Casino – popularisé par cette création – offrira des scènes immersives. Même son de cloche au Port Hercule, à l’hôtel de Paris ou encore au fort Antoine. Que de lieux mythiques qui ont contribué au succès de ce 17e James Bond du nom et à n’en pas douter, à l’arrivée massive de producteurs par la suite ; désireux eux aussi d’embrasser les avantages techniques de la Principauté.

Un florilège qui dure

D’Iron Man 2 où le fameux Tony Stark déambule dans les rues de la Principauté pendant le Grand Prix historique à un thriller croustillant à la pointe d’humour appréciable dans Ocean’s Twelve sans oublier un immanquable français avec l’Arnacoeur, Monaco a pris l’habitude d’endosser divers costumes. Le prestige a toujours son rôle à jouer dans l’équation mais qu’on se le dise : la Cité-État est la plupart du temps une belle surprise à l’écran.

Souvent avec une pointe d’action ou même de romance, Monaco a tous les atouts nécessaires pour le cinéma. Voici pourquoi la Principauté reste un rêve pour bon nombre de réalisateurs et l’hôte de créations souvent iconiques.

