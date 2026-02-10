Casque Logitech G325 : gaming sans latence et audio 24 bits immersif

Le Logitech G325 LIGHTSPEED propose une expérience gaming sans fil fluide et confortable.

Le marché des casques sans fil évolue rapidement, et Logitech G ne compte pas rester en retrait. Avec le G325 LIGHTSPEED, la marque mise sur un modèle accessible sans compromis sur la qualité. Entre confort, polyvalence et audio immersif, ce casque se distingue autant par ses fonctionnalités que par son prix abordable. Une vraie proposition pour les joueurs connectés au quotidien.

Liberté sans fil et expérience premium à petit prix

Logitech G franchit un nouveau cap dans la démocratisation du matériel gaming avec le lancement du G325 LIGHTSPEED. Conçu pour les joueurs exigeants mais soucieux de leur budget, ce casque sans fil allie qualité sonore, autonomie impressionnante et ergonomie travaillée, le tout proposé à 79,99 €. Un tarif qui n’entame en rien les ambitions techniques de l’appareil.

« Nous avons concentré l’essentiel de notre savoir-faire dans le G325 », explique Ujesh Desai, directeur général de Logitech G. Objectif : offrir une expérience fluide, durable et accessible. Résultat, un modèle léger de 212 grammes qui tient la distance sur de longues sessions et adapté aux usages du quotidien.

Pensé pour le quotidien mobile et les longues sessions

Avec sa silhouette épurée et ses coussinets moelleux, le G325 se fait oublier sur la tête. Que ce soit à domicile, en déplacement ou au bureau, il s’intègre parfaitement dans une routine hybride grâce à plus de 24 heures d’autonomie. Disponible en trois coloris (Noir, Lilas, Blanc), il revendique un style affirmé sans sacrifier la discrétion.

Les contrôles sont intégrés à l’oreillette : volume, alimentation, sourdine, bascule Bluetooth®, tout est sous la main. Cette disposition favorise une immersion fluide, sans rupture, que ce soit dans une partie tendue ou un appel professionnel improvisé.

Une technologie sans fil qui rivalise avec les casques pro

Le cœur du G325 repose sur la technologie propriétaire LIGHTSPEED. Déjà plébiscitée sur des modèles haut de gamme, elle permet une connexion sans latence aussi stable qu’un câble. Un dongle USB assure le lien avec PC et consoles, tandis que le Bluetooth® 5.2 ouvre l’usage aux smartphones et consoles portables. Un bouton unique permet de passer d’un appareil à l’autre en un instant.

Côté audio, le casque délivre un son 24 bits riche et détaillé. Les amateurs de jeux narratifs comme de compétitions multijoueur bénéficient d’une spatialisation précise. Le microphone intégré est basé sur le beamforming. Cela garantit des échanges clairs et nets, renforcés par la réduction de bruit activable via le logiciel Logitech G HUB.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

