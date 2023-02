Les prochaines enceintes Sonos Era se dévoilent avant l’heure !

Les enceintes Sonos Era 300 et 100 prévues débarquer sur le marché à la fin mars, ont été dévoilées prématurément.

Sonos est en train de finaliser une paire de nouvelles enceintes connectées. Des images et quelques informations ont cependant déjà fuité en ligne. The Verge a obtenu des images publicitaires et les prix de vente de ces produits Sonos.

L’enceinte Sonos Era 100

Les images fuitées semblent sous-entendre que l’Era 100 n’a pas de haut-parleurs dirigés vers le haut. Elle devrait donc s’appuyer sur les performances du Sonos One en intégrant un deuxième tweeter. Cela lui permettrait de fournir un son stéréo. L’enceinte Sonos Era débarque également avec un woofer plus imposant pour s’assurer des basses plus fortes.

L’Era 100 ressemble à s’y méprendre au One à l’exception de son design plus sphérique. Ses commandes physiques sont quant à elles, moins évoluées. Cette nouvelle enceinte de Sonos arborera toutefois des fonctionnalités supplémentaires comme l’audio Bluetooth. Elle prend également en charge l’entrée USB-C.

L’Era 300

L’Era 300 semble être conçu pour assurer l’audio spatial. Il aurait si pilotes. Selon The Verge, il est possible de combiner une paire d’enceintes Sonos Era 300 avec Arc ou Faisceau (Gen 2) pour obtenir u son surround Atmos avec un son dirigé vers le haut.

Comme l’Era 100, la 300 est aussi censé prendre en charge l’audio Bluetooth et l’entrée de ligne USB-C. L’Era 300 devrait normalement coûter moins cher que le Sonos Cinq.

Sonos n’aurait pas aussi conclu un quelconque accord pour diffuser les pistes Dolby d’Atmos d’Apple Music directement sur l’Era 300. Il existe toutefois des solutions de contournement impliquant une Apple TV 4K et des barres de son de Sonos.

Les autres nouveautés Sonos à venir

Ces deux Sonos Era prennent toutes les deux en charge le Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 et Air Play 2. Il semblerait aussi qu’elles fonctionnent avec Trueplay sur les téléphones Android. Ce seraient les premiers appareils Sonos à le faire.

Il est aussi prévu que Sonos vende séparément un adaptateur d’entrée de ligne pour l’audio USB-C. Vous devriez aussi acheter un adaptateur dit combo si vous souhaitez brancher un câble Ethernet. Aucune des deux enceintes Sonos Era n’a en effet un port intégré.