LeDénicheur révèle les futures baisses de prix de l’iPhone 16

Le comparateur en ligne leDénicheur anticipe une baisse des prix de l'iPhone 16 après son lancement. Basée sur les tendances des modèles précédents, cette prévision pourrait guider les consommateurs dans leurs achats.

La flexibilité des marketplaces

À l'approche de la keynote Apple du 9 septembre, l'attention se porte sur l'iPhone 16. Selon leDénicheur, les prix des iPhones tendent à diminuer dans les mois suivant leur sortie. Cette observation se base sur l'analyse des quatre dernières générations (12, 13, 14 et 15).

Romain Gavache, Country Manager France chez leDénicheur, explique : “Cette diminution des prix est particulièrement marquée sur les marketplaces où les vendeurs tiers bénéficient d'une plus grande flexibilité dans leur politique tarifaire.” Par exemple, le prix de l'iPhone 15 standard a connu une baisse continue depuis son lancement. Cela s'explique notamment grâce à cette dynamique de marché.

L'entreprise recommande de surveiller les offres des revendeurs tiers, qui ajustent rapidement leurs tarifs pour rester compétitifs face aux grandes enseignes. Cette stratégie permettrait aux utilisateurs de profiter des meilleures opportunités d'achat. Ainsi, les conseils de leDénicheur offrent une perspective pragmatique et utile pour naviguer dans l'univers complexe des prix des nouveaux iPhones.

Projections pour l'iPhone 16

Face à ces tendances historiques à l'iPhone 16, leDénicheur propose des projections de prix pour les prochains mois. “Notre analyse historique des prix permet aux consommateurs de faire des choix éclairés. Que ce soit pour un achat immédiat ou différé, nos projections aident les utilisateurs à optimiser leur budget”, précise Romain Gavache. Ces prévisions offrent une opportunité aux acheteurs de planifier leurs acquisitions de manière stratégique avec des variations attendues.

En plus des baisses de prix prévues, leDénicheur souligne que les spécificités techniques des nouveaux modèles influencent aussi les variations tarifaires. Les consommateurs peuvent anticiper des réductions plus importantes sur les modèles de base. Les versions Pro ou Max, souvent plus demandées pour leurs caractéristiques avancées, voient leurs prix diminuer plus lentement. Les estimations de leDénicheur prennent également en compte les périodes de promotion. C'est le cas du Black Friday et des soldes, qui accentuent ces tendances de baisse.

Vous l'aurez compris ! les consommateurs peuvent s'attendre à des ajustements de prix favorables après le lancement, surtout sur les plateformes où les vendeurs ajustent rapidement leurs tarifs. Cela permettrait aux acheteurs potentiels d'obtenir de meilleures offres quelques mois après la sortie officielle.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

