Kim Kardashian quitte Fortnite : voici la date limite pour acheter ses skins !

L’incursion de Kim Kardashian dans Fortnite a été un raz-de-marée, mais l’expérience touche à sa fin. La star de l’Icon Series, devenue en un temps record la skin la plus utilisée du jeu, s’apprête à quitter le shop. Alors, jusqu’à quand pouvez-vous l’acheter ?

Voici la date butoir ultime pour craquer et ajouter le phénomène Kardashian à votre locker avant son départ. Spoiler : il ne reste plus beaucoup de temps !

Le compte à rebours est lancé : la skin Kim Kardashian va-t-elle quitter Fortnite ?

La collaboration entre Fortnite et Kim Kardashian est incontestablement le phénomène du moment dans la bataille royale. Depuis son arrivée le 13 décembre, la skin de la star est devenue, en à peine une semaine, la plus utilisée du Chapitre 7 – Saison 1. Une popularité fulgurante qui pousse tous les joueurs à se poser une question cruciale : jusqu’à quand pourra-t-on l’acheter ?

Quand la skin Kim K disparaîtra-t-elle du shop ?

Si vous voulez ajouter Kim Kardashian à votre locker, il va falloir vous décider vite. Selon Epic Games, la skin quittera définitivement le shop d’objets de Fortnite le dimanche 28 décembre 2025. Pour être encore plus précis, elle sera retirée à 19h (heure de Paris), au moment du reset quotidien du shop. Cela vous laisse donc un peu plus d’une semaine pour réunir les V-Bucks nécessaires et ne pas rater ce phénomène culturel pixelisé.

Bonne nouvelle pour les retardataires ou les indécis : la skin Kim Kardashian n’est pas une collaboration limitée dans le temps. Elle fait partie de l’Icon Series de Fortnite, ce qui signifie qu’elle reviendra très probablement en vente à une date ultérieure dans le Chapitre 7.

Il est toutefois impossible de prédire exactement quand. Si certains skins emblématiques, comme celui de Travis Scott, sont devenus introuvables, le succès retentissant de cette collaboration et l’implication étroite de Kim Kardashian avec Epic Games laissent à penser qu’elle fera son retour.

Pourquoi les joueurs l’adorent-ils autant ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : être la skin la plus utilisée en moins d’une semaine est une performance « insane », comme l’ont noté de nombreux joueurs sur les réseaux. Au-delà de l’effet « Kardashian », la peau est largement saluée pour sa qualité et ses options de personnalisation.

Les joueurs la décrivent comme « parfaite pour le jeu », « esthétique » et « simple mais efficace ». Un atout majeur réside dans ses combinaisons de styles variées : selon les calculs du dataminer ShiinaBR, la skin Kim K offrirait pas moins de 336 combinaisons de styles possibles. Cette richesse de customisation semble être une clé de son succès, prouvant que la communauté Fortnite en redemande.

En bref, que vous soyez fan de la célébrité ou simplement à la recherche d’une skin polyvalente et bien conçue, la Kim K Fortnite est devenue un incontournable en un temps record. Maintenant, c’est à votre tour de décider si vous voulez la voir atterrir dans votre collection avant son départ temporaire.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn