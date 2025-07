J’ai testé le XGMI Elfin Flip : un mini-projecteur qui envoie du lourd

Le XGMI Elfin Flip transforme n’importe quel mur blanc en cinéma maison portable. Son format compact séduit immédiatement.

Le XGMI Elfin Flip est un vidéoprojecteur ultra-compact, pensé pour proposer une expérience ciné nomade. Il combine design élégant, résolution Full HD et autonomie mobile, le tout avec Android TV intégré. Dans ce test, je vous partage mon avis après plusieurs jours d’utilisation en conditions variées.

Fiche technique

Résolution : Full HD 1920 x 1080

Luminosité : 700 lumens ANSI

Système d’exploitation : Android TV 10

Audio : Haut-parleur Harman/Kardon 6W intégré

Autonomie : Environ 2 heures (batterie 10 000 mAh)

Connectivité : HDMI, USB-A, USB-C, sortie jack

Réglages automatiques : Mise au point + correction trapézoïdale

Compatibilité : Chromecast intégré, Google Assistant, Bluetooth, Wi-Fi

Dimensions : 175 x 123 x 33 mm

Poids : Environ 1 kg

Design et ergonomie

Le XGMI Elfin Flip arbore une finition soignée avec un boîtier en aluminium brossé au toucher agréable. Son format compact (seulement 1 kg) permet un transport facile, même dans un sac à dos classique. D’ailleurs, je trouve que son design discret s’intègre parfaitement dans n’importe quel intérieur moderne.

Son pied intégré pivotant à 210 degrés permet de projeter vers l’avant ou vers le plafond. Ainsi, il devient facile de l’installer rapidement sur une table basse ou au sol sans trépied. J’ai pu tester cette flexibilité dans plusieurs pièces, et la stabilité reste excellente à chaque position.

L’appareil tient dans la main et ne chauffe pas excessivement après une heure d’utilisation. La conception pensée pour la mobilité se ressent dans chaque détail. Je considère ce projecteur comme l’un des plus ergonomiques du marché dans cette taille.

Qualité d’image et projection

Le XGMI Elfin Flip propose une résolution Full HD native de 1920 × 1080 pixels avec support HDR10. L’image est précise, bien contrastée, et reste lisible même dans une pièce modérément illuminée. Lors de mes tests, j’ai particulièrement apprécié le rendu des couleurs, fidèle et naturel.

La luminosité annoncée à 700 lumens ANSI semble bien calibrée pour une utilisation en intérieur. Ainsi, même avec une lumière ambiante, les détails restent visibles sans forcer sur la netteté. J’ai regardé plusieurs séries avec une simple lampe d’appoint allumée, sans perte de confort.

La mise au point automatique fonctionne rapidement, tout comme la correction trapézoïdale automatique. En moins de 5 secondes, l’image s’ajuste parfaitement, quel que soit l’angle de projection. Pour moi, ce niveau d’intelligence logicielle est un vrai gain de temps au quotidien.

Audio intégré et expérience sonore

Le projecteur intègre un haut-parleur Harman/Kardon de 6 W avec un son clair et équilibré. Pour un usage personnel ou une soirée entre amis, le rendu sonore est largement suffisant. Je trouve les dialogues très nets, même sans branchement externe.

Cependant, il faut admettre que les basses sont peu présentes sur les scènes d’action ou les musiques puissantes. Le volume maximum est correct, mais reste limité pour une pièce très grande. J’ai préféré y associer une petite enceinte Bluetooth pour améliorer l’immersion sonore.

Dans l’ensemble, l’audio intégré reste un bon compromis pour une utilisation nomade. Pour du cinéma à domicile plus immersif, une solution audio externe devient préférable. Je recommande une barre de son si vous comptez l’utiliser régulièrement en salon.

Interface, connectivité et navigation

Le XGMI Elfin Flip fonctionne sous Android TV, ce qui garantit un accès fluide aux principales applications. Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ ou encore Molotov sont disponibles via Google Play Store. J’ai connecté mon compte Google en quelques minutes, et tout était opérationnel immédiatement.

La navigation avec la télécommande fournie est rapide et précise, même à distance. De plus, la commande vocale via Google Assistant fonctionne très bien pour rechercher un film ou une vidéo. Je trouve que l’interface générale est simple, fluide et pensée pour tous les profils.

Côté connectique, on retrouve un port HDMI, un USB-A, un USB-C et une sortie casque. Cela permet de connecter facilement une console, une clé USB ou un casque filaire. J’ai testé l’appareil avec une PS5, et le rendu est très fluide en 1080p à 60 fps.

Autonomie et performance en déplacement

L’Elfin Flip intègre une batterie de 10 000 mAh. Cela donne une autonomie d’environ deux heures de projection sans secteur. Cela permet de regarder un film complet ou deux épisodes de série en mobilité. Lors d’un weekend en extérieur, j’ai utilisé l’appareil sans aucune prise, et il a tenu toute la soirée.

Le port USB-C permet également de recharger un smartphone ou un accessoire, ce qui le rend polyvalent. J’ai pu charger mes écouteurs pendant une session vidéo, sans aucun ralentissement du système. Cette double fonction m’a semblé très pratique lors d’un déplacement.

Côté ventilation, le bruit est discret, autour de 30 dB en fonctionnement normal. Je l’ai utilisé dans une chambre silencieuse, et le ventilateur ne gêne absolument pas l’expérience. En résumé, ce projecteur est aussi bien pensé pour la maison que pour l’extérieur.

Avis des utilisateurs

Les utilisateurs saluent largement le XGIMI Elfin Flip pour sa qualité d’image remarquable. Ceci notamment grâce à sa technologie DLP, jugée bien supérieure à celle de concurrents de gamme équivalente. Beaucoup évoquent une image nette, lumineuse et bien calibrée. Ce qui permet une expérience cinématique immersive, particulièrement dans les pièces sombres. La mise au point automatique, le silence de fonctionnement et la facilité d’utilisation sont aussi des points forts souvent mentionnés. Compact et léger, le projecteur est jugé idéal pour une utilisation nomade, professionnelle comme domestique.

L’intégration de Netflix et Prime Video est appréciée, même si l’absence d’autres applications natives (comme Disney+ ou MyCanal) est regrettée. Certains compensent cela avec un Chromecast ou une page web intégrée. Le rapport qualité-prix est jugé très bon, notamment face à des modèles concurrents nécessitant des accessoires supplémentaires. En revanche, les avis sur le son sont partagés. Certains le trouvent satisfaisant, d’autres recommandent une enceinte Bluetooth pour une meilleure immersion.

XGMI Elfin Flip Un projecteur au bon rapport qualité-prix Voir l’offre Verdict Le XGMI Elfin Flip est un projecteur compact mais puissant, pensé pour les nomades et les passionnés. Il séduit par sa qualité d’image Full HD, sa réactivité logicielle, et sa batterie intégrée très utile. Je suis convaincu qu’il répondra aux attentes des utilisateurs exigeants comme des curieux. Son design soigné, sa facilité d’installation, et son système Android TV font de lui une solution polyvalente. Que ce soit en camping, à la maison ou dans une chambre d’hôtel, il s’adapte à toutes les situations. Pour moi, c’est un projecteur de poche qui mérite clairement sa place sur le marché. Certes, il n’est pas parfait côté audio, mais ce compromis reste acceptable vu le format. À ce prix et dans cette gamme, peu d’appareils proposent autant de fonctionnalités sans sacrifier l’expérience utilisateur. Le XGMI Elfin Flip est un coup de cœur technologique que je recommande sans hésiter. On aime Résolution Full HD native

Système Android TV fluide intégré On aime moins Absence de basses puissantes

Faible puissance sonore

