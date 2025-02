L’IA révolutionne la détection du risque de naissance prématurée avec 82 % de fiabilité

Dans le domaine de la santé rubrique maternité, l’IA fait aussi son entrée. Et c’est dans le domaine des naissances prématurées qu’elle intervient. En effet, selon une étude, l’IA peut maintenant effectuer la détection des causes à l’origine des naissances prématurées.

La prématurité est un problème de santé important. Mais peut-être que la technologie actuelle permettra à de nombreuses femmes d’éviter ce genre de grossesse.

Naissances prématurés

Une naissance dite prématurée survient quand un bébé naît avant que les 37 semaines de grossesse ne soient finies. Ce genre de naissance est qualifié de « à risque », car le bébé peut présenter des problèmes néonatals. Cela peut être des difficultés respiratoires, un souci d’alimentation, une infirmité motrice ou cérébrale et dans le pire des cas, cela peut même entraîner la mort du nourrisson.

Et actuellement, c’est triste à dire mais l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé qu’un bébé sur dix naît prématurément. C’est une estimation faite en 2020.

La science mentionne que les naissances prématurées sont majoritairement dues à diverses causes. Le tabagisme de la mère, la consommation d’alcool, le stress, l’exposition à la pollution et à la génétique sont les plus fréquents. Mais il est impossible qu’une naissance prématurée soit causée par un seul de ces facteurs. C’est leur interaction complexe qui cause cela.

Comment la science effectue une détection des naissances prématurées via l’IA ?

De nos jours, comme on sait que l’IA s’entraîne sur des données diverses. C’est afin d’améliorer ses capacités, en science médicale c’est très pratique. Cela permet d’aider à la décision clinique, y compris pour la détection des risques de naissance prématuré.

L’étude a été soutenue par la participation de 50 femmes admises à l’hôpital universitaire Dr. Antoni Biziel de Bydgoszcz, en Pologne. Parmi elles, il y en avait 28 qui étaient enceintes et 22 témoins pour évaluer les paramètres de précision de cette IA de détection des naissances prématurées.

Découvertes clés de l’étude

Après que cette étude a permis d’évaluer plusieurs algorithmes de ML de pointe, notamment : XGBoost, la régression logistique, CatBoost, les arbres de décision et les machines à vecteurs de support (SVM), l’IA a mis des facteurs en évidence.

Il s’avère que qu’en plus de la protéine C-réactive (CRP) des paramètres morphologiques du sang et de la parité (le nombre d’accouchements précédents), l’hématocrite (HCT) et la numération plaquettaire (PLT) sont aussi des causes de l’accouchement prématuré.

Et socialement parlant le niveau d’éducation a également été identifié comme un facteur statistiquement significatif.

De même, l’étude a identifié le SVM linéaire (avec des hyperparamètres optimisés) comme le modèle le plus performant. Cette IA a une précision de 82 %, un rappel de 86 %, une précision de 83 % et un score F1 global de 84 %.

Comment éviter les naissances prématurées ?

En somme, toute femme enceinte doit prendre soin d’elle-même en évitant au mieux tous les facteurs mentionnés ci-dessus. S’il est impossible de faire fi de la génétique et d’une éventuelle exposition à la pollution en raison du lieu de vie, les autres points peuvent être aisément évités.

Le stress entraîne la fatigue mentale et bien souvent physique du corps humain. Il est impératif de trouver un moyen de prévenir toute situation qui met la femme enceinte en proie à cela. Sinon, l’alcoolisme et le tabagisme devraient normalement être proscrits dès le moment où la femme est enceinte. En faisant attention, une grossesse peut parfaitement se dérouler.

