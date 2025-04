L’IA générative au service d’Autodesk, comment cela va changer l’architecture ?

Dans l’industrie de l’ingénierie et de la construction on emploie désormais de nombreux outils informatiques afin d’abattre du travail. Et parmi ceux-ci, il y a Autodesk, un logiciel d’architecture qui récemment est couplé à une IA générative.

Est-ce bon ou mauvais pour l’avenir du design des futures constructions ? Nicolas Mangon, vice-président du pôle Architecture, Ingénierie et Construction d’Autodesk a justement son point de vue sur la question. Voyons donc un peu comment, ce gérant travaillant dans ce domaine depuis des années, considère l’arrivée de cette technologie dans ce secteur.

L’IA générative au service d’Autodesk ça donne quoi ?

Depuis qu’il est à son poste au sein d’Autodesk, Mr Magnon a assisté comme tous ses collègues à la transformation du secteur de de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction.

En effet, durant ces 40 dernières années, les sociétés sont passées de la planche à dessin à la CAO. Puis il y a eu l’apparition et l’usage du BIM. Et maintenant, ils en sont à l’utilisation du Cloud vu que l’intégration de l’IA générative d’Autodesk exige d’être connecté au réseau internet en permanence.

Désormais, effectuer de l’architecture en employant une IA générative dénommée simplement AutodeskAI est une énième évolution. Mais ce progrès est aussi qualifié de “grande transformation du secteur” selon Mr Magnon. Avec, le travail et les interactions entre tous les professionnels de l’AECO changeront de manière positive. La conception, la création et la réalisation de nouveaux projets sera par exemple améliorée.

Ce que l’IA générative d’Autodesk apporte

Concrètement l’IA générative d’Autodesk permet l’automatisation des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée dans le domaine de l’architecture. Il est également possible d’analyser et de comparer les données et performances de projets futurs afin de voir s’ils sont fiables ou non.

Ces analyses prédictives permettent de prendre des décisions réfléchies en amont d’un projet. C’est également très utile pour la gestion des chantiers, car cela permet d’anticiper des risques divers.

L’IA transforme donc profondément ce secteur en termes de conceptualisation, de technicité et de mise en place des opérations. Cela renforce en quelque sorte le sentiment de sécurité et d’aisance de travail dans un domaine où tous les risques sont à prendre en compte.

🚀 The future of design is here — and it's powered by AI.



Autodesk is transforming computer-aided design (CAD) with artificial intelligence to help architects, engineers, and designers work smarter, faster, and more creatively.#Autodesk #ArtificialIntelligence #AutoCAD pic.twitter.com/2UPJvirj7x April 11, 2025

Comment les ingénieurs s’en servent ?

En utilisant une IA générative, les ingénieurs de chez Autodesk peuvent travailler plus rapidement et précisément vu les données fournies par cet assistant virtuel. En effet, il est important de coller aux demandes des clients. Tout comme il est primordial de respecter les règles et consignes strictes dans le domaine de la construction.

Dans cette équation, l’IA permet de répondre aux attentes de tout un chacun en n’omettant pas les aspects environnementaux et de performances des différents projets.

Autodesk intègre l’IA dans ses logiciels

En application réelle, l’IA sustente la grande majorité des outils d’Autodesk. Cela se fait à l’intérieur de Design and Make. Et, vu la vitesse du Cloud, cette combinaison est détonante étant donné que les charges de travail sont réalisées plus aisément.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn