Guide Code Vein : Comment maîtriser les bases avant le retour des vampires 

Alors que les rumeurs d’un Code Vein 2 commencent à bruisser, il est temps de ressortir votre arme de sang et de revoir vos classiques ! Parades impeccables, gestion du voile agressif, optimisation des codes de sang…

Dans ce « Souls-like » vampirique, chaque mécanique est cruciale pour survivre aux Profondeurs. Notre guide ultime vous rappelle les fondamentaux pour dompter ce gameplay exigeant avant un hypothétique second opus. Parce qu’il vaut mieux être un dieu du revenant qu’une proie facile pour les Successeurs.

Le guide ultime pour survivre aux Profondeurs dans Code Vein

Prêt à plonger dans les ruines vampiriques de Code Vein ? Ce « Souls-like » généreux mais exigeant récompense la maîtrise de ses mécaniques uniques. Que vous soyez un nouveau revenant ou un vétéran qui prépare l’arrivée hypothétique d’un second opus, voici les conseils essentiels pour transformer votre aventure en massacre élégant plutôt qu’en calvaire.

La parade et les attaques de drain sont-elles les clés de la survie ?

Absolument. Plus que toute autre chose, maîtriser la parade et les attaques de drain fera la différence entre la vie et une mort répétée. La parade fonctionne comme prévu : un bouton bien timingé pour dévier un coup. Son temps de préparation est légèrement plus long qu’attendu, donc entraînez-vous sur les premiers ennemis. Une parade réussie déclenche une attaque de drain, qui puise de l’ichor (vos points de magie) chez l’ennemi.

Les attaques de drain se déclinent en deux saveurs :

L’attaque de drain chargée : maintenez le bouton pour la charger.

: maintenez le bouton pour la charger. L’attaque dans le dos : frappez un ennemi par derrière avec l’attaque faible. Elle inflige des dégâts dévastateurs et est facile à réaliser en courant ou en roulant autour des adversaires.

Nous ne saurions trop insister sur l’utilité des drains, surtout les attaques dans le dos. Elles vous rendent invulnérables pendant l’animation et tuent la plupart des faibles en un coup. Drainez tout pour garder votre jauge d’ichor toujours pleine.

Faut-il vraiment désactiver les cinématiques des drains ?

La première fois, l’animation complète d’une attaque de drain est cool, c’est vrai. Mais elle devient vite une interruption frustrante dans le flux du combat. Désactivez-la sans pitié ! Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du jeu, et désactivez l’Effet Cinématique pour les Drains Spéciaux. Votre agressivité vous remerciera.

Pourquoi toujours garder une baïonnette sur soi ?

Vous avez deux emplacements d’arme ; utilisez-en un stratégiquement. Votre arme principale sera votre outil de prédilection, mais gardez toujours une baïonnette dans le second slot. Son attaque forte est un projectile d’ichor à distance. Parfait pour éliminer les ennemis embusqués de l’autre côté d’un pont ou ceux qui guettent au plafond. Et puisque vous drainez tout le monde (voir ci-dessus), vous aurez toujours assez d’ichor pour en abuser.

Utilise-t-on assez les dons magiques ?

Chaque code du sang (une sorte de classe) possède des dons, des capacités magiques qui vous améliorent ou attaquent l’ennemi. Vous pouvez en équiper huit à la fois. On les débloque en progressant, en battant certains ennemis ou en trouvant des vestiges.

Utiliser ces dons consomme de l’ichor. Il est facile de les oublier quand on est focalisé sur le corps-à-corps, mais ce serait une erreur. Puisque vous drainez constamment, votre ichor est toujours régénéré. N’oubliez pas de le dépenser ! Lancez des buffs, des attaques à distance, exploitez cette manne magique.

Votre voile de sang n’est pas qu’une veste stylée. C’est l’outil de vos attaques de drain. Chaque voile modifie vos statistiques de dons (leur puissance) et possède ses propres stats de drain. Surtout, chaque voile inflige un type de dégât différent (tranchant, perçant…) lors d’un drain. Il faut donc équilibrer : la défense qu’il offre, les bonus à vos dons, et le type de dégât de drain le plus efficace contre vos ennemis du moment.

Faut-il changer de code du sang souvent ?

Les codes du sang sont vos classes, mais rien n’est permanent. Chaque code ajuste toutes vos stats, vos attaques, vos défenses et votre réserve maximale d’ichor. Vous pouvez en changer à tout moment, sans pénalité. C’est là que réside la vraie profondeur du gameplay.

Passez au code Combattant pour un assaut en mêlée dans un couloir, puis basculez sur Incantateur pour bombarder à distance dans une zone ouverte. Il existe plus de 20 codes à découvrir dans le jeu. Expérimentez-les tous et adaptez votre « classe » à chaque situation pour garder l’avantage.

Peut-on mélanger les dons entre les codes ?

Oui, et c’est génial ! En utilisant suffisamment un don (ou en payant des Points de Maîtrise à un autel de brouillard), vous le maîtrisez. Une fois maîtrisé, vous pouvez l’hériter et l’équiper sur n’importe quel autre code du sang, si vos stats le permettent. Aimez-vous un buff particulier d’un code que vous n’utilisez pas ? Maîtrisez-le rapidement pour l’offrir à votre code favori. Ce système permet une personnalisation incroyable de votre build.

L’exploration est-elle toujours récompensée ?

Sans hésiter. Code Vein regorge de secrets. Cassez chaque caisse, explorez chaque impasse, regardez derrière chaque structure. Vous serez récompensé par de la brume, des objets de valeur, des vestiges et bien plus encore. Ne courez pas tête baissée, le détour est toujours payant.

Que faire des « objets de valeur » inutiles ?

Ces comics fanés, pendentifs et flacons de parfum ne servent à rien ? Détrompez-vous. Ils alimentent l’économie d’échange du Camp. Donnez un objet à un PNJ pour gagner un Point d’Échange avec lui. Chaque PNJ a un inventaire unique à acheter avec ces points. Ciblez vos dons en fonction des objets dont vous avez besoin, plutôt que de distribuer vos trouvailles au hasard.

Avec ces principes en tête — parade, drain, utilisation agressive des dons et flexibilité des codes du sang — vous êtes prêt à affronter les Profondeurs. Bonne chasse, Revenant.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn