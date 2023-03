You saison 4 : La fin de la partie 2 de la série Netflix expliquée

La deuxième partie de la saison 4 devait être un règlement de compte entre Joe et Rhys. Personne ne s’attendait à ce que notre anti-héros s’en sorte aussi bien à la fin de You saison 4 partie 2.

Joe a failli mourir par les flammes dans la conclusion de la première partie de la quatrième saison. Il s’était alors promis de se venger de celui qui l’avait mis dans cette situation, à savoir Rhys. On s’attendait alors à un violent affrontement entre les deux personnages. Mais la deuxième a préféré surprendre son public. La fin de You saison 4 partie 2 montre même un nouveau départ pour Joe.

La véritable nature de Rhys dans You saison 4 partie 2

La relation entre Rhys et Joe rappelle le film Fight Club de David Fincher.

La quatrième saison dans sa première partie laissait croire que Rhys Montrose était le tueur en série Eat the Rich. Ses ambitions politiques semblaient le pousser à commettre des meurtres. Rhys est en réalité le fruit de l’imagination de Joe. C’est la grande révélation de You saison 4 partie 2. Cela explique comment le personnage connaissait le sombre passé de Joe. Rhys était un auteur dont les mémoires l’ont sorti de la pauvreté. Il a pu accéder à Oxford, ce qui lui a permis de se lancer dans la politique – notamment à la municipalité de Londres.

Joe a lu les fameux mémoires et le personnage est devenu son obsession. Il imagine ensuite une version meurtrière de Rhys après l’avoir assassiné. C’est donc Joe qui a tué Malcolm, Simon et Gemma dans la partie 1.

Ce qui cloche avec Joe

Joe Goldberg ou Jonathan Moore n’est évidemment pas une personne normale. Cependant, personne ne soupçonnait que ce qui lui arriverait dans la saison 4 serait encore plus fou. La deuxième partie nous apprend que le personnage a eu une crise psychotique à cause des événements de la troisième saison. La paranoïa, le dédoublement de personnalités et les hallucinations sont les conséquences de cet épisode psychotique.

L’incroyable subterfuge de Marienne !

Marienne arrive à se mettre hors de la portée de Joe dans la saison 4 partie 2.

Marienne retourne saine et sauve à Paris pour rejoindre sa fille à la fin de You saison 4 partie 2. Sans l’intervention de Nadia, elle aurait fini la saison dans un cercueil. Rappelons que Joe kidnappe son ancien coup de cœur. Il lui donne régulièrement des tranquillisants. Nadia arrive à faire croire à Joe qu’elle est de son côté. Mais elle est en réalité la complice de Marienne. Lors d’une visite, Nadia échange les tranquillisants contre des bêtabloquants en trompant la vigilance de Joe.

Marienne simule sa mort après avoir pris les bêtabloquants. Joe abandonne ensuite ce qu’il croît être son cadavre dans un parc. Nadia – qui était en filature – ranime Marienne avec une injection d’adrénaline. Joe la croît morte, elle peut tranquillement retourner à Paris.

Nadia en prison à la fin de You saison 4 partie 2

Après avoir aidé Marienne, Nadia se met dans la tête d’arrêter Joe. C’est ce qui causera sa perte. La jeune étudiante se rend dans l’appartement de notre anti-héros pour collecter des preuves. Mais en partant, elle tombe sur Joe qui efface toutes les photos de son téléphone. Celui-ci va ensuite lui mettre le meurtre d’Eddie sur le dos. La pauvre étudiante termine donc la quatrième saison en prison.

Joe retourne à New York avec Kate

La fin de You saison 4 partie 2 est heureuse pour Joe et Kate.

La fin de You saison 4 partie 2 montre Joe revenir aux États-Unis en compagnie de Kate. La marchande d’art a utilisé sa fortune pour blanchir le nom de l’ancien compagnon de Love. Ce dernier abandonne d’ailleurs le nom de Jonathan Moore. Celui-ci semble ne plus souffrir de sa crise psychotique. Le couple s’installe à New York où Kate lance sa fondation d’école d’art. Celui-ci passe aux infos sous le regard très songeur de Marienne. Seule une cinquième saison pourra dire si elle prépare un plan pour mettre Joe derrière les barreaux.