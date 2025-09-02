Fin du  » Murder Club du jeudi  » sur Netflix expliquée : justice poétique au sein du Coopers Chase

Le « Murder Club du jeudi » a tiré sa révérence sur Netflix, et quel final ! Entre twists machiavéliques et règlements de comptes sur fond de maison de retraite chic, la série a réservé une justice pour le moins… créative.

Qui aurait cru que les résidents de Coopers Chase détiendraient la clé de ces mystères ? Suspense, humour et révélations choquantes : on vous dit tout sur cette conclusion aussi surprenante que savoureuse. Accrochez-vous, le dernier épisode est un véritable rollercoaster émotionnel !

Le Club des Suspects “retraités”

Bienvenue à Coopers Chase, un village retraite britannique qui redéfinit le concept de « maison de repos ». Ici, on sirote du vin fin entre deux enquêtes criminelles, et les appartements rivalisent avec ceux des magazines de décoration.

Cet éden pour seniors est le cadre délicieusement choisi de The Thursday Murder Club sur Netflix (Le Murder Club du jeudi), où une bande de retraités aussi charmants que perspicaces se réunit chaque jeudi pour résoudre de vieilles affaires non élucidées.

Sous la direction de l’intrépide Elizabeth (Helen Mirren), et aux côtés de Ron (Pierce Brosnan) et Ibrahim (Ben Kingsley), le club accueille une nouvelle recrue prometteuse, Joyce (Celia Imrie), dont les compétences médicales pourraient s’avérer précieuses.

Pourquoi leur paradis est menacé ?

Mais ce havre de paix est en péril. Ian Ventham (David Tennant), co-propriétaire des lieux, nourrit l’ambition de vendre Coopers Chase à des promoteurs immobiliers. Heureusement, son associé, Tony Curran (Geoff Ball), s’y oppose farouchement, offrant un répit aux résidents.

Jusqu’au jour où Curran est sauvagement assassiné chez lui. Le Club du Jeudi passe alors de la théorie à la pratique, d’autant plus que le suspect principal, Ventham, est retrouvé mort à son tour quelques jours plus tard. L’enquête prend une tournure des plus sérieuses.

Pour ceux qui ont aimé "Le murder club du jeudi" sur Netflix, je vous conseille vivement le livre, meilleur et plus complet avec des chapitres qui ne sont malheureusement pas dans le film 📚 pic.twitter.com/rh4Rmttzhz — 🦇 (@TheOneLexi) August 30, 2025

L’Empire caché de Coopers Chase

L’enquête mène le club sur la piste de Bobby Tanner (Richard E. Grant), un troisième co-propriétaire secret et criminel notoire porté disparu depuis des années. Elizabeth le déniche sous une fausse identité dans une boutique de fleurs. La révélation est double : Tanner n’est pas le meurtrier, mais il est le chef d’un empire illégal.

Les propriétaires exploitaient une main-d’œuvre européenne. Ils leur confisquant leurs passeports pour les réduire à l’esclavage. Elizabeth use de cette information pour le faire chanter : il devra vendre Coopers Chase à l’acquéreur de son choix, en échange de son silence.

Le Jardinier aux passeports confisqués

Cette sombre affaire d’exploitation met Elizabeth sur la piste du véritable coupable : Bogdan (Henry Lloyd-Hughes), le jardinier polonais de Coopers Chase. Victime de ce système, son passeport lui avait été confisqué, l’empêchant de retourner voir sa mère souffrant de démence.

Bogdan avoue avoir tué Curran en légitime défense lors d’une violente altercation pour récupérer ses documents. Si son récit reste légèrement ouvert à l’interprétation, le motif, lui, est on ne peut plus clair.

Parallèlement, les travaux de Bogdan dans le cimetière exhument par hasard les ossements de Peter Mercer, disparu dans les années 70 après la mort mystérieuse de sa petite amie. Cette découverte fortuite permet à Elizabeth de résoudre une cold case vieille de plusieurs décennies.

Une justice mélancolique et un avenir assuré

L’enquête des années 70 mène à une conclusion tragique et poignante. Le meurtrier de Mercer n’est autre que Penny Gray, une ancienne policière et membre du club, convaincue que Mercer était le coupable et décidée à faire justice elle-même. Pour protéger ce secret, son mari, John, a assassiné Ventham qui risquait de tout découvrir.

Confronté par le club, John ne nie rien. Les membres, dans une décision empreinte de compassion, lui accordent un dernier moment avec son épouse mourante, sachant pertinemment qu’il mettra fin à leurs jours pour échapper à la justice. Grâce au chantage de Elizabeth, Bobby Tanner vend finalement Coopers Chase à la fille de Joyce.

Cela assure ainsi la préservation de ce lieu unique. Le club accueille officiellement Joyce, et tandis que chacun savoure une paix bien méritée, une chose est sûre : une nouvelle énigme ne tardera pas à se présenter.

