Exterritorial : Netflix fout la pagaille dans un consulat américain

Un consulat verrouillé, un enfant disparu et une mère surentraînée. Le nouveau thriller Exterritorial vient de débarquer sur Netflix et il risque bien de vous surprendre.

Sara voulait tourner la page. Ancienne soldate, elle élève seule son fils depuis la guerre. Ensemble, ils franchissent les portes du consulat américain à Francfort pour régler des formalités. Mais Josh, son fils, disparaît sans un mot. Le plus étrange reste à venir : personne ne se souvient de lui. Aucun agent, aucun registre, aucun témoin n’évoque sa présence. Face à l’impasse, Sara comprend rapidement qu’elle est seule contre tous.

Le consulat devient alors une prison invisible, inaccessible aux autorités allemandes. « Si je sors, je ne le reverrai jamais », pense Sara. Elle décide alors de rester, coûte que coûte. Ses compétences militaires reprennent vite le dessus. Analyse du terrain, neutralisation de cibles, infiltration discrète : Sara réactive ses réflexes de survie. Et surtout, elle comprend que Josh n’a pas disparu par hasard. Quelqu’un agit dans l’ombre… et ce n’est pas un simple accident administratif.

Un passé militaire qui refait surface

L’action prend une autre tournure lorsqu’un dossier classé remonte à la surface. Le passé de Sara la rattrape. Son mari, mort en mission, aurait peut-être découvert quelque chose. Une sombre affaire liée à l’Afghanistan, à un réseau et à des pratiques troubles. À mesure que le suspense monte, Sara découvre que tout est lié à son ancienne unité. Elle n’est pas seulement mère. Elle est une menace pour ceux qui veulent effacer les traces.

L’actrice franco-allemande Jeanne Goursaud incarne Sara avec intensité. Elle manie l’action sans perdre l’émotion. On l’a vue chez Clint Eastwood (Le 15h17 pour Paris) ou Olivier Marchal (Pax Massilia). Ici, elle prend pleinement le contrôle. Chaque geste est précis, chaque regard trahit la douleur contenue. Une performance physique et psychologique bien maîtrisée. Elle ne surjoue jamais, elle survit et elle frappe fort, quand il le faut.

Un face-à-face tendu avec Dougray Scott

Dougray Scott, l’ex-star de Desperate Housewives, donne la réplique avec un rôle à double tranchant. Il incarne Eric Kynch, chef de la sécurité du consulat. D’abord allié apparent, il se révèle de plus en plus trouble. Manipulations, secrets, responsabilités ambigües : son personnage évolue vers des zones bien plus grises. L’alchimie entre les deux protagonistes fonctionne grâce à un jeu subtil et tendu.

Avec Exterritorial, Netflix ajoute un nouveau thriller musclé à son catalogue européen. Christian Zübert (L’Affaire Collini) met en scène une course contre la montre tendue. Le rythme ne faiblit jamais sur les 1h42 du film. Les scènes d’action sont réalistes, les révélations bien placées et la tension monte crescendo. Conspiration, mémoire, résilience : tous les ingrédients du thriller sont là. Un film déconseillé aux moins de 16 ans, mais recommandé pour les amateurs d’action bien ficelée.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn