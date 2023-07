Cette super enceinte portable Sony fait aussi système surround !

Découvrez la super enceinte portable Sony qui réinvente votre expérience audio avec son système surround. Cette enceinte Bluetooth innovante offre une qualité sonore exceptionnelle et crée une scène sonore immersive. Est-ce que Sony saura nous ravir une fois de plus ?

Transformer les Tablettes en Appareils de Consommation de Médias

Malgré les tentatives de les transformer en ordinateurs portables sans clavier, les tablettes restent principalement des appareils de consommation de médias. Pour la plupart des utilisateurs, elles sont destinées à cet usage spécifique.

Sony propose une solution avec son nouveau haut-parleur Bluetooth HT-AX7. Ce haut-parleur transforme votre tablette en un cinéma maison portable. Il est équipé d’une paire de haut-parleurs satellites détachables.

L’arrivée de l’enceinte portable surround de Sony

Les tablettes sont contraintes par leur design fin et léger, ce qui limite l’espace disponible pour de grands haut-parleurs. Bien que votre tablette puisse remplir une pièce de son, la qualité des haut-parleurs est médiocre. En montant le volume, on constate des aigus distordus et des basses inexistantes.

Pour remédier à cela, vous pouvez utiliser une paire d’écouteurs, qui offre une expérience de son surround convaincante. Une autre option consiste à associer votre tablette à un haut-parleur Bluetooth.

Sony opte pour cette dernière solution avec le HT-AX7, qui comprend une paire de haut-parleurs satellites plus petits. Les enceintes portables de Sony peuvent être placés de chaque côté de l’utilisateur à portée de bras pour créer une configuration de son surround basique.

Par ailleurs, le mini home cinéma est conçu pour améliorer la consommation de médias sur tablettes. Ainsi, il offre une autonomie de batterie de 30 heures sur une seule charge.

Des performances modestes, mais efficaces

Cependant, les passionnés de cinéma maison doivent garder leurs attentes à l’égard du HT-AX7 relativement modestes. L’unité principale charge les satellites via une connexion magnétique. Elle est équipée d’une paire de haut-parleurs et de radiateurs passifs.

Ces éléments renforcent les fréquences graves. Chaque satellite est équipé d’un seul haut-parleur orienté vers le haut. Le HT-AX7 active la technologie de cartographie sonore spatiale à 360 degrés de Sony.

Ainsi, cette technologie permet de contourner la limitation d’une connexion Bluetooth en stéréo. Celle-ci est activée lorsque les haut-parleurs satellites sont détachés.Cela simule une scène sonore plus large avec des haut-parleurs virtuels supplémentaires. De plus, cela dirige certains sons vers les satellites pour une meilleure perception de la provenance audio.

En outre, Sony propose une enceinte portable surround pour permettre aux adeptes de tablette de profiter de leur produit.

Le prix de l’enceinte portable surround de Sony

Avec un prix de 599 €, le Sony HT-AX7 n’est pas une solution de cinéma maison abordable par rapport à la concurrence. Pour ce prix, on peut obtenir une configuration de son surround complète. Celle-ci comprend une barre de son, un caisson de basses dédié et des haut-parleurs satellites.

Ces derniers exploitent un véritable flux audio multicanal.Le Sony HT-AX7 offre une autonomie de batterie annoncée de 30 heures sur une seule charge (selon le volume). Il est avant tout une solution portable pour améliorer le son d’une tablette, d’un téléphone ou même de vidéoprojecteurs portables.

Ces derniers deviennent de plus en plus populaires en remplacement des téléviseurs.Cependant, il n’est pas facile d’imaginer trouver de la place pour ce dispositif dans un sac de voyage lors des déplacements.