Elliot Page révèle tout dans une autobiographie intitulée Pageboy

L’acteur canadien Elliot Page, connu pour ses rôles dans les films Juno, Inception et la série The Umbrella Academy, a récemment publié son autobiographie intitulée Pageboy.

Dans ce livre, il partage avec le public les défis qu’il a rencontrés en grandissant. Sans oublier de parler de sa dysphorie de genre qui l’a rendu extrêmement mal à l’aise dans son propre corps. L’ouvrage retrace également son parcours professionnel et personnel, y compris les pressions et attentes imposées par Hollywood.

Dysphorie de genre et carrière d’acteur

Elliot Page a toujours été conscient de sa dysphorie de genre, un sentiment constant que quelque chose ne va pas avec son corps et son identité sexuelle. Cette sensation l’a même poussé à envisager de quitter le monde du cinéma après sa nomination aux Oscars pour son rôle dans Juno en 2007. La pression de se conformer à une certaine image et aux attentes de l’industrie était écrasante.

Le coming-out transgenre et non-binaire

En décembre 2020, Elliot Page a fait son coming-out en tant que personne transgenre et non-binaire. Cette annonce a marqué un tournant important dans sa vie intime et sa carrière. Depuis lors, il a utilisé sa notoriété pour sensibiliser et défendre les droits des personnes transgenres.

La vie d’Elliot Page à Hollywood

Les agressions sexuelles et le harcèlement

Dans son autobiographie, Elliot Page aborde également les agressions sexuelles et le harcèlement qu’il a subis dans l’industrie du cinéma. Il révèle que ces expériences traumatisantes ont profondément affecté sa vie personnelle et professionnelle, et ont renforcé son sentiment de dysphorie de genre.

Les histoires d’amour secrètes

L’autobiographie dévoile aussi plusieurs histoires d’amour secrètes vécues par l’acteur au fil des années. Ces relations étaient souvent cachées en raison de la peur et de l’homophobie, ajoutant une couche supplémentaire de pression et d’isolement pour Elliot Page.