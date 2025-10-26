Double Dragon Revive : Un beat’em up old-school modernisé avec succès ?

Les frères Lee font leur grand retour dans un style résolument moderne ! Double Dragon Revive, attendu pour octobre 2025, troque le pixel art contre une superbe 3D cel-shaded sans rien perdre de son âme.

Ce remake mise sur un gameplay nerveux, des décors interactifs et un mode coopératif endiablé. La question se pose : ce lifting peut-il séduire les puristes tout en attirant une nouvelle génération ? Le combat s’annonce musclé !

Double Dragon Revive : le retour fracassant d’un mythe des arcades

La légende est de retour, et elle a pris des stéroïdes ! Double Dragon Revive, le remake tant attendu du beat’em up culte des années 80, débarquera le 23 octobre 2025 sur toutes les plateformes. Développé par Yuke’s et édité par Arc System Works, ce revival promet de moderniser la formule sans renier ses racines. Adieu le pixel art rétro, bonjour la 3D cel-shaded : les frères Billy et Jimmy Lee n’ont jamais été aussi musclés.

Un univers post-apocalyptique saisissant

Place à l’immersion ! Le jeu nous transporte dans une Seattle ravagée par une guerre nucléaire, loin des décors colorés de l’ère 8-bit. Cette direction artistique plus sombre et mature sert parfaitement l’ambiance brutale de la série. Ruelles délabrées, néons vacillants et atmosphère pesante : chaque environnement raconte une histoire. Un pari audacieux qui donne enfin à la franchise une identité visuelle contemporaine à la hauteur de sa réputation.

Seeing Double Dragon Revive getting a lot of low review scores but i am enjoying tha fuck out of it, its a decent beat em up in my opinion, #DoubleDragonRevive is the best Double Dragon game since Double Dragon Arcade and Double Dragon 2 for the Nintendo Gameboy. pic.twitter.com/8CULYEdqx7 — Perfidy🛡️ (@Tha5ThHorsemon) October 25, 2025

Un gameplay qui mélange tradition et innovation

Le cœur du jeu reste fidèle à l’esprit originel : des combats simples, nerveux et efficaces. Mais les développeurs ont intelligemment enrichi la formule avec des mécaniques modernes. Les combos fluides permettent désormais de projeter les ennemis contre les décors ou de les utiliser comme armes improvisées. Les interactions environnementales – glissades sur les tables, attaques depuis les barres métalliques – ajoutent une dimension tactique bienvenue.

Des techniques spéciales dévastatrices

Les vétérans ne seront pas en reste avec l’ajout du Critical Assault, une contre-attaque parfaite qui récompense la précision, et de la Dragon Orb, une attaque ultime aussi spectaculaire que dévastatrice. Ces nouvelles options viennent étoffer un système de combat déjà riche, offrant un rythme explosif qui satisfera tantôt les nouveaux venus que les puristes de la première heure.

Le retour tant attendu du mode coopératif

Impossible d’imaginer Double Dragon sans son emblématique mode coop ! Bonne nouvelle : Revive propose le multijoueur en local et en ligne, permettant de retrouver la folie des bornes d’arcade. Affrontez les vagues d’ennemis avec un ami, dans un pur moment de fun nostalgique. Les développeurs ont particulièrement soigné la fluidité des animations et la stabilité du netcode pour des sessions endiablées sans lag.

Entre innovation et respect des origines

Si certains puristes comme Koji Ogata dénoncent une trahison de l’esprit rétro, force est de constater la qualité du travail d’adaptation. Après l’accueil mitigé de Double Dragon IV, les développeurs ont écouté les retours des fans pour éviter les erreurs du passé. Le résultat ? Un équilibre parfait entre modernité et fidélité aux racines, capable de séduire autant les anciens que les nouvelles générations.

La renaissance d’un mythe

Avec son réalisme visuel percutant, son gameplay rafraîchi et son coopératif endiablé, Double Dragon Revive réussit le pari périlleux de moderniser un classique sans lui faire perdre son âme. Le 23 octobre 2025 s’annonce comme une date historique pour les amateurs de beat’em up : les frères Lee sont de retour, plus déterminés que jamais à redonner ses lettres de noblesse au genre. Préparez-vous à en découdre !

