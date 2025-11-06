Le DIY, la thérapie secrète des Français pour aller mieux

En France, 84 % des citoyens affirment que le DIY renforce leur confiance en eux. Véritable antidote au stress, le “Do It Yourself” s’impose comme un mouvement créatif, éthique et durable.

Les loisirs créatifs ne sont plus de simples passe-temps : ils deviennent un moyen de mieux vivre. L’étude menée par Cricut avec OpinionWay révèle combien les Français trouvent dans le fait-main une source d’équilibre, de détente et de fierté. Ce phénomène dépasse la mode pour incarner un besoin profond de sens et de lien. À travers le DIY, chacun façonne un quotidien plus humain et plus apaisé.

Le fait-main, une bulle pour souffler

Créer, découper, assembler : ces gestes anodins apaisent. 76 % des Français estiment que le DIY les aide à se recentrer, un chiffre encore plus marqué chez les hommes (79 %) que chez les femmes (71 %). Ce besoin de se reconnecter à soi passe aussi par la déconnexion. 64 % y voient une manière concrète d’échapper à la pression numérique. « Le DIY est devenu ma parenthèse après le travail », confie Élise, 34 ans, qui personnalise des objets de décoration le soir. Selon l’étude, neuf actifs sur dix ressentent cette même détente après avoir fabriqué quelque chose de leurs mains.

Créer autrement : un geste éthique et valorisant

Pour 89 % des personnes interrogées, fabriquer soi-même représente une alternative économique à l’achat, mais aussi un acte porteur de sens. La créativité devient un terrain d’expression. 88 % estiment que le DIY stimule leur imagination et 6 sur 10 ont déjà confectionné un cadeau unique. Ce plaisir de créer pour autrui nourrit aussi la satisfaction personnelle ! Deux tiers des Français voient dans le fait-main une récompense en soi. Offrir une création devient un symbole d’attention sincère, bien plus qu’un simple objet matériel.

Une passion intergénérationnelle en plein essor

Des origamis à l’aquarelle, des ateliers de couture aux sessions de jardinage, les activités manuelles séduisent toutes les générations. Plus de trois quarts des Français se déclarent conquis par le fait-main, et la tendance s’intensifie chez les moins de 35 ans. 82 % d’entre eux pratiquent une activité créative pour leur bien-être. Même les seniors s’y mettent. 72 % des plus de 50 ans affirment y trouver un équilibre. Ces instants partagés, souvent en famille, créent des liens durables et une joie simple.

Chez Cricut, cette vague créative prend tout son sens. La marque met à disposition des outils de découpe et de personnalisation qui transforment l’idée en projet concret. Plus d’un million d’Européens, dont 200 000 en France, font déjà partie de cette communauté passionnée. Il y a plus de 1,5 million de créations recensées. Un chiffre qui en dit long sur la vitalité d’un mouvement dans lequel le bien-être, l’expression personnelle et la durabilité se rejoignent dans un même geste : faire soi-même.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

