Cyberpunk 2077 s’offre un coffret collector anniversaire incluant la réplique d’un accessoire ?

CD Projekt Red célèbre l’anniversaire de Cyberpunk 2077 avec un coffret collector ultra-désirable centré sur la puce Relic. Pour 145 dollars, emportez Johnny Silverhand dans votre poche, Keanu Reeves non inclus.

Cinq ans après sa sortie controversée, le RPG futuriste de CD Projekt Red est devenu une référence du genre. Il a été porté par des mises à jour monumentales et l’extension Phantom Liberty. Aujourd’hui, le studio polonais dévoile un coffret collector spécial anniversaire qui ravira les fans les plus hardcore de Cyberpunk 2077.

Qu’est-ce que la puce Relic et pourquoi fait-elle rêver ?

L’attraction principale de ce set est indéniablement la réplique de la puce Relic Biochip. C’est l’artefact central de l’intrigue qui héberge la conscience de Johnny Silverhand. Dans le jeu, c’est précisément cet objet qui transforme V en hôte involontaire du rockerboy légendaire interprété par Keanu Reeves.

Maintenant, grâce au coffret collector de Cyberpunk 2077, vous pouvez posséder votre propre version de cette technologie Arasaka. Elle est présentée sur un socle d’exposition spécialement conçu qui s’illumine pour une ambiance cyberpunk. Bien sûr, vous n’entendrez pas Keanu Reeves critiquer vos choix de vie à travers elle. Mais en tout cas, vous profiterez de l’effet visuel.

Que contient ce coffret collector de Cyberpunk 2077 ?

La puce Relic n’est en fait que la star d’une distribution plus large. L’ensemble arrive dans un étui en acier estampillé Arasaka. Le studio l’a conçu pour ressembler à du matériel technologique corporatiste « libéré » de leurs griffes. À l’intérieur, outre la fameuse puce, vous découvrirez aussi un steelbook pour votre copie du jeu. Vous pouvez également vous en servir pour ranger autre chose si vous possédez déjà une version digitale.

Ajoutez à cela un jeu de trois cartes de tarot qui représentent La Force, Le Monde et L’Empereur. Le coffret collector pour l’anniversaire de Cyberpunk 2077 inclut également des pins logo Arasaka et Relic. Pour couronner le tout, une clé USB gravée au logo Arasaka complète cette collection d’artefacts nocturniens.

Combien coûte ce set et quand pourrez-vous l’obtenir ?

Passons aux choses sérieuses : le tarif. Le set seul coûte environ 123 euros, tandis que la version incluant une copie physique du jeu grimpe à 160 euros. Cette dernière est disponible sur PS5, Xbox, Switch 2 ou Steam pour PC. Je suis d’accord, la somme est conséquente. Cela dit, CD Projekt Red a pensé aux fans qui possèdent déjà le titre en proposant l’option « sans jeu ».

Ainsi, vous ne payez que pour les objets de collection si votre bibliothèque est déjà bien fournie. Néanmoins, patience oblige si vous voulez vous approprier ce coffret collector pour les 5 ans de Cyberpunk 2077. De fait, les précommandes ouvertes maintenant ne seront livrées qu’en septembre 2026. Ceci laisse donc le temps à l’excitation de monter.

Can you be trusted with Arasaka’s top secret tech? @cyberpunkgame https://t.co/6rlbn7Mc7w pic.twitter.com/cBGuFpsMEF — CD PROJEKT RED Gear Store (@CDPRGear) February 2, 2026

Pourquoi ce coffret Cyberpunk 2077 arrive si tard ?

Cinq ans après le lancement, on pourrait s’étonner de ce timing. Et pourtant, cette stratégie semble calculée. Le jeu a connu une seconde jeunesse grâce à la série animée Edgerunners et à l’extension Phantom Liberty. Tout cela a ravivé l’intérêt pour l’univers.

Par ailleurs, le studio prépare probablement le terrain pour le prochain projet dans cet univers. Alors, quoi de mieux qu’un objet culte pour maintenir l’engagement communautaire ?Bref, que vous soyez collectionneur compulsif ou simple amateur de l’univers Night City importe peu. Dans tous les cas, ce coffret collector vous donne l’opportunité de posséder un morceau de l’histoire de Cyberpunk 2077… Sans les bugs de lancement.

