Top 8 des cryptomonnaies d’IA que les que les baleines de la crypto adorent !

L’intelligence artificielle captive et dans l’espace crypto, les passionnés de la crypto qu’on surnomme les baleines sont souvent à la recherche des meilleures cryptomonnaies d’IA à acheter. Et voici justement une petite sélection à prendre en considération.

De l’alimentation des applications décentralisées à la facilitation des interactions virtuelles, ce récapitulatif présente des tokens intéressants. A travers ces quelques lignes, je vous présente quelles sont les innovations basées sur l’IA en termes de crypto.

JetBolt (JBOLT)

En tant que cryptomonnaie basée sur l’ IA, JetBolt (JBOLT) a une grande utilité. Son portefeuille Web3 est intuitif et il a d’autres fonctionnalités avantageuses. Parmi celles-ci , il est capable de fournir des extraits d’analyses de marché, classés selon les tendances actuelles. Et même les débutants en crypto peuvent facilement accéder à leurs tokens et les gérer via JetBolt. C’est possible grâce aux intégrations avancées de WebAuthN et à la fonction de reconnaissance faciale.

De plus, JetBolt propose la technologie révolutionnaire sans frais de gaz. Ainsi, les utilisateurs peuvent effectuer plusieurs transactions blockchain sans souci. Puis, les développeurs peuvent créer des dApps, des projets SocialFi, des NFT et des projets Web3 économes en coûts, sans se soucier de ces frais.

NEAR Protocol (NEAR)

Ensuite, NEAR Protocol (NEAR) est conçue pour la création d’applications décentralisées. C’est une blockchain de niveau 1 basée sur le Proof-of-Stake. La technologie de NEAR, appelée Nightshade, permet des transactions rapides, des coûts réduits et des volumes de transactions plus élevés en divisant la blockchain en sous-chaînes plus petites.

Chacune a ses propres validateurs pour un traitement plus efficace. Et si d’autres plateformes utilisent souvent des adresses de portefeuille cryptographiques, NEAR emploie une autre méthode. Cette cryptomonnaie IA utilise des noms de compte lisibles par l’homme et dispose d’un mécanisme de consensus unique appelé « Doomslug ».

Internet Computer (ICP)

Pour suivre, on a Internet Computer (ICP). C’est la première blockchain « World Computer » permettant aux utilisateurs de construire pratiquement n’importe quel système ou service en ligne.

Vous pouvez même créer des applications web complexes et des réseaux sociaux. Cela peut être fait sans dépendre du cloud. Évalué à 9,32 $ aujourd’hui, sachez que la valeur marchande d’ICP a atteint plus de 4,47 milliards de dollars depuis son lancement en 2021.

Bittensor (TAO)

Par la suite, la cryptomonnaie Bittensor (TAO) est une IA open-source qui crée un réseau d’apprentissage automatique décentralisé basé sur la blockchain. Les modèles s’entraînent de manière collaborative et gagnent des récompenses TAO en fonction de la valeur qu’ils apportent.

TAO permet également aux utilisateurs d’accéder à des informations provenant du réseau tout en personnalisant ses fonctions. L’objectif est de construire un espace où les consommateurs et les producteurs peuvent interagir de manière ouverte et transparente, sans problèmes de confiance.

Render (RENDER)

Sinon, si vous êtes à la recherche d’ une plateforme de calcul GPU décentralisée Render (RENDER) est faite pour vous. Cette plateforme connecte les opérateurs qui souhaitent monétiser leur puissance GPU inutilisée.

Ils peuvent le faire avec des artistes ayant besoin de faire évoluer leurs tâches intensives de rendu 3D dans le cloud. Et Render fournit une plateforme pour les artistes et les développeurs afin de créer des services et des applications pour l’économie numérique.

Artificial Superintelligence Alliance (FET)

Puis, pour ceux qui veulent employer une IA autonome, Fetch.AI cible des domaines tels que l’optimisation du trading DeFi, le transport (stationnement et micromobilité), les réseaux énergétiques intelligents et les voyages.

A proprement parler, Artificial Superintelligence Alliance (FET) est la fusion de Fetch.AI, SingularityNet et Ocean Protocol. Ce qui fait que cette IA a son réseau d’apprentissage automatique ouvert et décentralisé avec une économie de cryptomonnaie.

The Graph (GRT)

Quant à The Graph (GRT), c’est une plateforme qui permet aux utilisateurs de consulter des données provenant de réseaux comme Ethereum, d’IPFS et de POA, avec d’autres réseaux à venir. Un service hébergé est actuellement disponible pour aider les développeurs à démarrer.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Enfin, Virtuals Protocol (VIRTUAL) est une infrastructure virtuelle pour des IA de jeu co-propriées et soigneusement sélectionnées par des humains. VIRTUAL ouvre la voie à l’intégration de l’intelligence artificielle avec des environnements virtuels immersifs. Et en tirant parti de l’IA, cette plateforme tente d’améliorer les expériences des utilisateurs dans les mondes virtuels, créant des environnements dynamiques et interactifs.

