Chainsaw Man : ce que la fin du film Reze Arc signifie pour la suite de l’anime

Le rideau tombe, c’est la fin de l’arc Reze, laissant les fans de Chainsaw Man aussi secoués que par la tronçonneuse de Denji ! Ce film événement, bien plus qu’une simple romance explosive, ouvre des perspectives vertigineuses pour la suite de l’anime.

Entre nouvelles menaces et révélations chocs, l’avenir de Denji et de ses compagnons s’annonce plus sanglant que jamais. Accrochez-vous, le meilleur reste à venir… et il va tout déchirer.

Entre cœur à prendre et cœur à arracher, le dernier film de l’univers Chainsaw Man signe une romance explosive qui change tout

L’histoire semblait tout droit sortie d’un rêve de Denji : une jolie fille, Reze, qui s’intéresse à lui, lui apprend même à nager. Le bonheur ? Hélas, dans l’univers de Chainsaw Man, le bonheur est une denrée aussi rare qu’un repas gratuit.

La vérité éclate littéralement au milieu du film : Reze n’est autre que le Démon Bombe, envoyée pour voler le cœur de Denji – au sens propre comme au figuré. Le premier amour de notre héros se transforme en cauchemar pyrotechnique.

https://twitter.com/Mashable_ME/status/1973002859869569454

Un carnage sur la route

Ce qui suit est un festival de chaos pur. Après le rejet de Denji, Reze attaque sans pitié un centre d’entraînement, déclenchant une poursuite automobile effrénée. Le combat entre Chainsaw Man et le Démon Bombe sur le toit des voitures est déjà légendaire.

Mais l’arrivée du Démon Typhoon, allié de Reze, donne lieu à un spectacle de destruction totale. Denji, mis en pièces, renaît de ses cendres en buvant le sang des victimes, une image forte qui rappelle la sauvagerie poétique de la série.

Le prix à payer

L’héroïsme a un coût, et celui-ci se mesure en mois de vie. En sauvant Angel du Démon Typhoon, Aki touche la main de ce dernier, réduisant irrémédiablement son espérance de vie déjà limitée. Cet acte altruiste assombrit l’horizon du personnage, dont l’heure fatidique approche dangereusement.

Pendant ce temps, Denji, dans un élan aussi créatif que déjanté, utilise son nouveau pouvoir – des chaînes sortant de ses bras – pour chevaucher Beam transformé en requin, une scène aussi absurde que géniale.

Une fin en demi-teinte

Le combat final dans l’eau, magnétique, se conclut par un geste ambigu : Denji sauve Reze de la noyade. Sur la plage, leurs échanges sont teintés d’une amertume poignante. « Crois-tu que je t’aime toujours pour de vrai ? », crache Reze.

Denji, encore épris, lui propose malgré tout de fuir. Elle refuse et s’en va, mais dans un ultime revirement, se dirige vers le café « Crossroads » pour le retrouver. Un espoir tragiquement anéanti par l’intervention de Makima et d’Angel, qui exécutent froidement la jeune fille.

Les souris et la méta-philo

La fable d’Ésope des souris des champs et des souris des villes, évoquée par Angel, n’est pas qu’une jolie morale. Elle devient la clé de lecture de l’arc entier. Reze, la souris des champs tentée par les dangers de la ville (une vie avec Denji), y laisse finalement sa peau.

Angel, quant à lui, semble décidé à devenir une « souris des villes », à prendre des risques et à vivre pleinement. Cette réflexion sur le choix entre sécurité et liberté résonne bien au-delà du simple divertissement.

Et maintenant ?

La scène post-générique, où Power jalouse l’attente de Denji, apporte une touche d’humour après le drame. Mais les conséquences sont immenses. Le passé de Reze, révélé comme un cobaye soviétique, ouvre des perspectives sombres sur les manipulations géopolitiques à venir.

Avec la mort de Reze, la réduction du temps de vie d’Aki et les nouvelles capacités de Denji, l’avenir de l’anime s’annonce plus sanglant, plus complexe et plus passionnant que jamais. La saison 2, si elle se confirme, a de quoi faire trembler le public.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn