Campagne en vol : Meetline s’affiche à 10 000 m

Meetline lance sa nouvelle campagne publicitaire en vol et dévoile la version 2.1 de son application sociale. Une stratégie qui ambitionne de réinventer les trajets quotidiens grâce à la rencontre.

Rencontrer des personnes pendant vos trajets n’a jamais été aussi simple. Meetline, la première application de rencontre dédiée aux transports en commun, révolutionne vos déplacements quotidiens. Grâce à un algorithme performant et sécurisé, elle propose des correspondances basées sur vos itinéraires et vos centres d’intérêt. Cette innovation change la façon dont nous vivons le transport en moment de partage et de découverte.

Une appli pensée pour les voyageurs du quotidien

Meetline se présente comme la première application sociale dédiée aux usagers des transports en commun. L’objectif ? Faire de chaque trajet une occasion de créer du lien. « À votre destination, les gens se rencontrent sur Meetline », résume la promesse affichée dans la campagne publicitaire actuellement diffusée sur les vols d’une grande compagnie aérienne européenne. Cette offensive marque un grand pas pour la start-up, qui vise les voyageurs urbains comme les globe-trotteurs. Elle capitalise sur une tendance forte : les voyageurs recherchent des interactions authentiques dans des moments jusqu’ici perçus comme perdus.

Un algorithme centré sur la compatibilité et la confidentialité

Derrière cette expérience sociale se cache un moteur technologique ambitieux. L’application analyse les données de trajet fournies par l’utilisateur — heure de départ, nombre d’arrêts, intérêts partagés — pour générer un score de compatibilité. Ce système garantit des mises en relation pertinentes sans compromettre la vie privée : « Transformer un itinéraire en score de compatibilité préserve la confidentialité de l’utilisateur en tout temps », assure la société. Un mode de fonctionnement qui s’inscrit dans le mouvement des solutions “privacy by design”, de plus en plus plébiscitées dans l’univers des applis sociales.

Une refonte UX et des fonctionnalités inédites

Ce déploiement publicitaire coïncide avec la sortie de Meetline 2.1. Cette mise à jour revoit en profondeur l’expérience utilisateur. Elle intègre également un gestionnaire de trajets pratiques ainsi qu’une navigation améliorée baptisée « Glide & Rencontre ». Ces ajouts visent à fluidifier les interactions et à encourager la spontanéité dans les échanges. Pour s’inscrire, il suffit de se connecter via Facebook ou Google. Grâce à cette stratégie, Meetline espère conquérir un public lassé des applis de rencontre classiques. L’objectif est de proposer une alternative plus contextuelle et centrée sur les moments du quotidien.

