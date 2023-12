LG réinvente le divertissement avec ses barres de son 2024

LG Electronics (LG) dévoile sa nouvelle gamme de barres de son 2024, comprenant les modèles S95TR, SG10TY et S70TY. Ces nouveaux ajouts promettent une expérience home-cinéma immersive avec un son de qualité et des fonctionnalités avancées.

WOW Orchestra : connexion sans fil et son de qualité

En harmonisant la barre de son avec le téléviseur, les nouveaux modèles LG élèvent l’expérience audio domestique à de nouveaux sommets. Associés à WOW Orchestra, les barres de son et les téléviseurs LG créent une expérience sonore sans précédent. Cela offre un spectre sonore étendu et une profondeur améliorée grâce à la technologie Dolby Atmos et DTS:X.

S95TR, design élégant et son puissant

La fonction WOWCAST élève l’excellence audio en permettant une connexion sans fil des modèles S95TR et SG10TY aux téléviseurs LG. Cette fonction garantit un son de qualité, y compris pour les contenus Dolby Atmos. Les trois modèles intègrent l’interface WOW. Cette dernière simplifie la gestion des réglages et le partage des modes audio avec un téléviseur.

Le fleuron, S95TR, offre une sortie de 810 W et un son surround captivant avec 15 canaux, dont cinq dirigés vers le plafond. Avec des tweeters améliorés et un radiateur passif, il assure une clarté et des basses optimales. Le design élégant réduit les reflets pour une expérience visuelle immersive.

Accompagnement parfait pour les téléviseurs

SG10TY, intégration WOWCAST et interface WOW

La SG10TY accompagne les téléviseurs OLED haut de gamme de LG. Elle s’intègre parfaitement tant visuellement qu’auditivement. Grâce à WOW Orchestra et WOWCAST, elle crée une expérience de divertissement sans fil et sans câble visible entre la barre de son et l’écran OLED.

S70TY, discrétion et performance pour les téléviseurs QNED

La S70TY, idéale pour les téléviseurs LG QNED, offre un design épuré et compact. Avec un haut-parleur central orienté vers le plafond, elle assure une clarté vocale optimale. La fixation spéciale permet une installation discrète sous le téléviseur QNED.

La technologie Triple Level Spatial Sound offre un son réaliste et spacieux. LG AI Room Calibration ajuste le son à l’acoustique de la pièce.

Les nouvelles éditions audio LG

En 2024, LG lancera de nouvelles éditions de ses enceintes et écouteurs en plus des barres de son, dont le modèle XO2 avec un son omnidirectionnel authentique. Les écouteurs T90S restent une solution idéale avec un son équilibré, Dolby Head Tracking amélioré et une réduction du bruit active adaptative fine.

« LG s’engage à fournir des expériences audiovisuelles incomparables. Nos barres de son offrent un son surround amélioré et optimisé pour les téléviseurs LG OLED et QNED », a déclaré Lee Jeong-seok, Responsable de l’Activité Audio de la Division LG Home Entertainment.

LG présentera ces innovations au CES 2024, du 9 au 12 janvier, au Las Vegas Convention Center. Suivez #LGCES2024 sur les réseaux sociaux pour les annonces de LG.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.