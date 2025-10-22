ENGO Vive, un concentré de tech au service des athlètes

Les lunettes connectées ENGO Vive inaugurent une génération de réalité augmentée taillée pour la performance. Légères, précises et au design audacieux, elles promettent une expérience sportive sans rupture.

Loin des casques de réalité mixte ou des environnements virtuels, ENGO choisit la voie de la légèreté. Avec Vive, la marque française réinvente la réalité augmentée au service des athlètes d’endurance. Derrière cette paire de lunettes minimaliste, un concentré d’ingénierie XR conçu pour suivre le corps plutôt que de le contraindre. Un manifeste pour une réalité augmentée utile, lisible et humaine.

Une édition limitée née pour la performance

ENGO Eyewear dévoile ENGO Vive, une évolution directe du modèle ENGO 2, acclamé pour sa légèreté et sa précision. Présentées en avant-première lors du Marathon de Berlin, ces lunettes à affichage tête haute traduisent l’expertise grenobloise en réalité augmentée. Dans une monture de seulement 36 grammes, les ingénieurs ont intégré un système MicroOLED d’une luminosité qui dépassent les 1 000 nits : une technologie qui garantit une lisibilité parfaite, qu’il s’agisse d’un trail en plein soleil ou d’une sortie à l’aube.

Le dispositif projette les données clés (fréquence cardiaque, allure, puissance, cadence) à quelques mètres devant l’athlète, dans sa ligne de vision naturelle. Plus besoin de consulter sa montre : un simple geste suffit à faire défiler les écrans, sans contact, sans distraction. Cette fluidité transforme la mesure de performance en une perception intuitive, presque instinctive.

Un produit design au service de la technologie

L’édition limitée ENGO Vive se distingue aussi par son esthétique. Les verres High Contrast améliorent la perception visuelle, tandis que la palette de coloris mêle expressivité et fonctionnalité. Le modèle Sky, équipé de verres photochromiques (catégorie 0 à 3), adapte automatiquement sa teinte selon la luminosité. « Avec ENGO Vive, nous franchissons une nouvelle étape », confie Éric Marcellin-Dibon, fondateur d’ENGO Eyewear.

« Les athlètes ne veulent plus casser leur rythme pour consulter leurs données. Ils veulent vivre leur effort, en confiance, dans le flow. » L’autonomie de 12 heures peut être portée à 24 heures lorsque le capteur gestuel est désactivé. Cette performance renforce la vocation d’endurance du produit. Compatible avec Garmin, Apple Watch et Suunto, ENGO Vive s’intègre à l’écosystème des montres d’entraînement et introduit une exclusivité : l’affichage en réalité augmentée des Strava Live Segments.

La course augmentée, nouveau terrain de jeu des marques

L’essor des lunettes connectées témoigne d’une mutation plus large du marché de la performance sportive. Là où d’autres acteurs visent le grand public ou la création de contenu, ENGO Eyewear revendique un positionnement centré sur l’efficacité et la concentration. Le lancement de Vive lors du MeetENGO de Berlin a d’ailleurs réuni une communauté d’athlètes et d’utilisateurs passionnés, impatients de tester cette nouvelle génération d’optique sportive. Avec son design affûté, sa technologie maison ActiveLook® et son autonomie renforcée, ENGO Vive incarne cette convergence entre innovation, style et exigence. Une démarche minimaliste mais puissante : la performance ne se regarde plus, elle se vit, instantanément.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

