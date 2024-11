Après Minus One, Godzilla remontre ses crocs dans ce nouveau projet !

Le dernier film de la saga Godzilla, Minus One, a frappé un grand coup au Japon et à l’international. Il a surpassé les attentes commerciales tout en redonnant au mythe du monstre une fraîcheur inédite. Fort de ce triomphe, Toho a d’ores et déjà annoncé la production d’un nouveau film Godzilla.

Un succès mondial auquel on ne s’attendait pas

Godzilla Minus One a étonné par son succès phénoménal. Avec un budget modeste estimé à seulement 15 millions de dollars, le film a rapporté plus de 116 millions à l’échelle mondiale. Ce résultat époustouflant démontre que réaliser un blockbuster de qualité avec des moyens limités est toujours envisageable. Cet enseignement résonne particulièrement fort à Hollywood. Là-bas, les grosses productions à budgets colossaux ont parfois du mal à atteindre leurs objectifs financiers.

Le succès phénoménal du film Godzilla Minus One est ce qui a permis de planifier un nouvel opus. Il repose en grande partie sur la maîtrise de Takashi Yamazaki, réalisateur et directeur des effets visuels de l’œuvre. Son équipe a d’ailleurs remporté l’Oscar des meilleurs effets spéciaux en 2024. Ils ont battu des films à gros budgets comme The Creator ou Les Gardiens de la Galaxie 3. Avec ce triomphe critique et commercial, la Toho a donc décidé de poursuivre l’aventure Godzilla.

Production of a new Godzilla film by writer, director, and VFX supervisor Takashi Yamazaki @nostoro has been greenlit. pic.twitter.com/uQmNo60e47 — GODZILLA.OFFICIAL (@Godzilla_Toho) November 1, 2024

Nouveau film Godzilla, vers une suite ou un nouveau départ ?

La nouvelle que Toho vient d’annoncer va ravir les fans du gigantesque lézard atomique. Pour célébrer les 70 ans de Godzilla, le mastodonte du cinéma japonais a annoncé la production d’un autre film. Naturellement, il sera, une fois de plus, sous la direction de Yamazaki.

Pour l’heure, je n’ai pas de détails précis à ce sujet. Ceci dit, plusieurs indices laissent penser que nous pourrions assister à une suite de Minus One. À la fin du film précédent, Godzilla, bien que terrassé par la pression des fonds marins, commence à se régénérer. De son côté, le personnage de Koichi retrouve sa compagne Noriko, mystérieusement marquée par la créature.

Ces éléments ouvrent la porte à de nombreuses possibilités narratives. Par contre, je pense que Takashi Yamazaki pourrait aussi décider de réinventer l’histoire et d’explorer de nouvelles pistes. Ceci, tout en restant fidèle à l’essence du monstre. La tension est palpable et l’attente des fans continue de grandir pour ce nouveau film Godzilla !

