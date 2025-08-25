La fin de « Pssica » (Rivers of Fate) sur Netflix vous a troublée ? Voici notre analyse

Vous venez de finir Rivers of Fate ou Pssica sur Netflix et votre esprit tangue entre le choc et l’incompréhension ? Ce final explosif, où se mêlent trahisons, vengeance et liberté, mérite décryptage !

Entre la chute tragique de Preá, la fuite audacieuse de Janalice et l’ultime rédemption de Mariangel, on vous explique tout sans spoiler brutal – mais avec justesse. Accrochez-vous, l’Amazonie n’a pas fini de vous surprendre !

Rivers of Fate ou Pssica sur Netflix: un final aussi brutal que libérateur

Plongée au cœur de l’Amazonie, la mini-série Rivers of Fate ou Pssica sur Netflix (2025) tisse le destin de trois personnages que tout oppose, jusqu’à un final explosif. Janalice, adolescente humiliée et vendue à un réseau de traite de prostitution, Mariangel, mère et épouse vengeant les siens, et Preá, chef de gang en quête de rédemption.

Ils voient leurs routes se croiser dans une spirale de violence et d’espoir. En seulement quatre épisodes, les réalisateurs Quico et Fernando Meirelles offrent un thriller social aussi sombre que poignant, adapté du roman Pssica d’Edyr Augusto.

L’enfer amazonien et les chemins de la vengeance

Tout bascule lorsque Janalice, rejetée par sa famille après la diffusion d’une sex tape d’elle et de son petit-ami dans son école, est envoyée chez sa tante. Là, un nouvel enfer l’attend. Abusée puis kidnappée par le gang de Preá, elle devient malgré elle la monnaie d’échange d’un trafic sordide.

Parallèlement, Mariangel, dont le mari et le fils ont été massacrés par les hommes de Preá, embarque dans une quête de vengeance dévastatrice. Refusant l’inaction de la police, elle s’allie à Zé Do Boi et entreprend d’éliminer un à un les responsables.

Preá, le ravisseur ému

Dans un retournement aussi inattendu que troublant, dans Rivers of Fate ou Pssica sur Netflix, Preá développe une affection malsaine pour Janalice. Après l’avoir lui-même enlevée, il tente de la sauver. Mais c’est trop tard.

Remise au trafiquant Zé Elídio, la jeune fille subit les pires sévices avant d’être promise à une vente aux enchères clandestine organisée par le Français Philippe Soutin. Rongé par les remords, Preá décide alors de la racheter lui-même, accumulant argent et contradictions.

La course contre la montre avant les enchères

Le quatrième épisode devient une course effrénée pour sauver Janalice. Tandis que Mariangel infiltre la vente aux enchères de jeunes filles avec l’aide d’un ancien collègue sous couverture, Preá arrive les poches pleines de billets. Crisotbal, l’homme de Mariangel, remporte finalement Janalice aux enchères. Mais celle-ci, méfiante et traumatisée, lui vole son argent et tente de s’enfuir seule. Dehors, elle tombe sur Preá, qui tente de la convaincre de le suivre — incapable d’accepter qu’elle le rejette.

Affrontement fatal et liberté retrouvée

C’est alors que Philippe surgit. Une confrontation tendue s’engage entre les deux hommes, chacun armé et déterminé. Les coups de feu claquent : Preá et Philippe s’entretuent sous les yeux de Janalice.

Mariangel, témoin de la scène, appelle la jeune fille à la suivre. Ensemble, elles fuient vers la liberté. Si Janalice retrouve un temps sa mère, elle choisit finalement de rester aux côtés de celle qui l’a sauvée — trouvant auprès de Mariangel la protection et l’affection qu’elle n’a jamais connues. Eh bien dit donc, quelle fin!

