Amis sur écran : Voici les 10 amitiés fictives emblématiques du cinéma

L’amitié est au cœur de nombreuses histoires qui ont marqué le cinéma et la télévision. Ces combinaisons iconiques nous ont fait rire, pleurer, mais aussi rêver à des relations aussi fortes que les leurs. Découvrez notre classement des dix duos d’amis fictifs les plus inoubliables sur écran.

1. Woody et Buzz, de rivaux à complices – une amitié légendaire

Woody et Buzz de Toy Story, un grand classique du cinéma, sont l’incarnation parfaite de l’évolution d’une amitié. D’abord rivaux, ils deviennent inséparables et affrontent ensemble mille et une aventures. Leur relation rappelle ainsi que même les plus grandes différences peuvent mener à une amitié indéfectible.

2. Wayne Campbell et Garth Algar, des amis rock’n’roll sur écran

Wayne et Garth (Wayne’s World) sont le duo ultime du rock et de l’humour absurde. Ce qui les lie, c’est leur passion pour la musique, mais aussi leur émission de télé amateur. Ils forment une équipe aussi excentrique qu’attachante. Leur amitié prouve que l’on peut être complètement loufoque tout en étant inséparables.

3. Timon et Pumbaa, une amitié sans souci ni frontière

Avec leur philosophie « Hakuna Matata », Timon et Pumbaa sont aussi deux amis iconiques sur l’écran. Ils sont également la définition même de l’insouciance et du soutien mutuel. Ce duo improbable des films Le Roi Lion enseigne l’importance d’être là pour ses amis dans les moments les plus difficiles.

4. Joey et Chandler, plus que des amis – des frères de cœur

Joey et Chandler (Friends) sont plus que de simples colocataires : ils sont des frères de cœur. Entre les parties de baby-foot, les délires absurdes et les canapés trop confortables, leur relation dépeint une amitié sincère et pleine d’humour. Ils sont aussi la preuve qu’une vraie amitié peut résister à toutes les épreuves.

5. Bob l’Éponge et Patrick, un duo de meilleurs amis sur écran

L’amitié entre Bob et Patrick de Bob l’Éponge repose sur une joie de vivre et une complicité sans limites. Ces deux habitants de Bikini Bottom traversent les situations les plus loufoques ensemble. Ils montrent ainsi qu’un meilleur ami suffit pour transformer le quotidien en aventure extraordinaire.

6. Mia et Lilly, toujours unies malgré les changements

Mia et Lilly de Princesse Malgré Elle incarnent l’amitié qui surmonte les changements et les défis de la vie. Lorsque Mia découvre qu’elle est une princesse, leur relation est alors mise à l’épreuve. Leur lien finit cependant par triompher. Ce duo d’amies sur l’écran nous rappelle que la véritable amitié repose sur le soutien inconditionnel.

7. Frodon et Sam, un voyage épique et une amitié indestructible

Sam et Frodon représentent l’amitié dans sa forme la plus dévouée. De fait, Sam ne laisse jamais tomber Frodon, même dans les moments les plus sombres. Leur lien dans Le Seigneur des Anneaux est une véritable ode à la fidélité ainsi qu’au courage. Ils nous ont prouvé que l’on ne va jamais aussi loin que lorsque l’on est bien accompagné.

8. Shaggy et Scooby-Doo, deux amis inséparables sur écran

Impossible de dissocier Shaggy et Scooby-Doo ! Ce duo peureux mais hilarant surmonte chaque mystère grâce à leur amour pour la nourriture, mais aussi avec leur amitié indestructible. Au fil de leurs aventures, ils nous ont montré que le soutien mutuel et un bon encas peuvent aider à affronter toutes les peurs.

9. Turk et J.D., la bromance la plus déjantée et la plus sincère

Turk et J.D. forment un autre duo d’amis iconiques sur écran. Ils ont d’ailleurs réinventé la « bromance » à la télévision dans la série Scrubs. Leur amitié excentrique, marquée par des blagues absurdes et une affection sincère, a ainsi conquis le cœur des fans. Ils montrent que l’amitié masculine peut être à la fois profonde et hilarante.

10. Seth et Evan, entre rires, maladresses et grandes épreuves

Seth et Evan incarnent l‘amitié adolescente dans toute sa splendeur. La relation de ces deux meilleurs amis sur écran navigue en outre entre complicité et maladresse. Elle capture parfaitement les dernières années de l’adolescence et la difficulté de grandir. Bref, Superbad réussit à montrer que l’amitié reste forte, même quand les chemins se séparent. Le film est disponible sur Gogoflix.

