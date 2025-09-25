Alien: Earth reviendra-t-il pour une saison 2 ? Noah Hawley donne des nouvelles encourageantes

Le suspens est presque aussi haletant qu’une course-poursuite contre un xénomorphe ! Alors que les fans de Alien: Earth trépignent à la fin de la saison 1, le créateur Noah Hawley apporte une lueur d’espoir pour une saison 2.

FX, visiblement conquis, lui aurait demandé de prioriser l’écriture d’au moins deux saisons. Hawley confie même avoir « une destination en tête » pour la suite. De quoi laisser espérer un retour plus rapide que prévu… et d’autres créatures cauchemardesques à découvrir !

Alien: Earth : la saison 2 est-elle dans les cartons de FX ?

Alors que le vaisseau spatial s’est écrasé en août 2025 sur FX, Alien: Earth a immédiatement captivé le public avec son héroïne unique. Wendy, premier robot humanoïde doté d’une conscience humaine, captive le public.

Mais après cette première saison haletante, la grande question plane, Alien: Earth aura-t-il une saison 2 ? Pour l’instant, FX garde le silence sur un éventuel renouvellement. Mais les fans retiennent leur souffle. Des indices laissent penser que le réseau croit dur comme fer au potentiel de la série.

Un feu vert prioritaire pour Noah Hawley

Les signaux derrière les caméras sont très encourageants. FX a clairement indiqué à son créateur star, Noah Hawley, que Alien: Earth était sa priorité absolue. Le réseau s’est même montré « très optimiste » quant à son avenir, lui demandant de se concentrer sur l’écriture d’au moins deux saisons avant de songer à un retour éventuel de Fargo. Un vote de confiance qui sent bon la préparation active dans les coulisses.

Noah Hawley on the possibility of 'ALIEN: EARTH' Season 2:



"I'm pretty confident, given the show's success, that we'll get to make more… the risk is the reward"



(via: Polygon)

Qui remontera à bord pour la nouvelle mission ?

Si la saison 2 devient réalité, on peut s’attendre au retour de la fine équipe menée par Sydney Chandler. Alex Lawther (Hermit), Essie Davis (Dame Sylvia) et Samuel Blenkin (Boy Kavalier) devraient reprendre du service.

Pour peu que leurs personnages aient survécu aux horreurs de la première saison, ce serait bien. Timothy Olyphant, l’énigmatique mentor Kirsh, a quant à lui confessé avec humour qu’il devra se replonger dans son propre jeu d’acteur pour retrouver les étranges manières de son synthétique.

L’écosystème monstrueux va-t-il s’étendre ?

Sinon, Noah Hawley ne s’est pas contenté de remontrer les fameux Xénomorphes. Il a délibérément créé un écosystème entier de nouvelles créatures, encore plus terrifiantes les unes que les autres.

Cela a permis de retrouver la sensation de découverte effrayante des premiers films. De ce fait, cet univers élargi ouvre un champ des possibles immense pour de nouvelles histoires. Le créateur a d’ailleurs confié avoir une destination narrative bien précise en tête pour la suite.

Le compte à rebours est lancé

La seule inconnue reste le timing. Hawley lui-même s’interroge : comment rendre le processus de production plus efficace pour éviter aux fans une attente interminable de trois, quatre ou cinq ans ? FX, visiblement « très optimiste », semble prêt à accélérer la cadence. L’avenir d’Alien: Earth n’est pas encore scellé, mais tous les signaux sont au vert pour que Wendy et son équipe nous embarquent bientôt vers de nouveaux dangers.

