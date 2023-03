Les meilleures crypto monnaies du Metaverse à acheter en mars 2023

Le GameFi est un tout nouveau domaine de développement de la blockchain qui combine des jeux en ligne avec des récompenses financières. Ces jeux offrent plus de contrôle aux utilisateurs et un système de récompense avancée, ce qui explique pourquoi les jeux metaverse sont en passe de devenir l’une des évolutions technologiques les plus intéressantes du Web3.

Voici une liste des meilleures plateformes de crypto metaverse dans lesquelles investir au cours de l’année 2023 :

Metacade (MCADE)

Axie Infinity (AXS)

The Sandbox (SAND)

Enjin (ENJ)

Decentraland (MANA)

Illuvium (ILV)

1. Metacade (MCADE)

Metacade développe la plus grande plateforme d’arcade sur la blockchain et pourrait se développer pour attirer de nombreux utilisateurs au fil du temps. Le projet propose une gamme de jeux du metaverse et peut devenir un hub social pour la communauté GameFi tout en offrant des possibilités de gains importants à ses utilisateurs.

Metacade combine des jeux occasionnels et compétitifs pour offrir une expérience de jeu complète. Les utilisateurs peuvent participer à des tournois à entrée payante qui offrent des prix importants payés en tokens MCADE et aussi gagner des crypto-monnaies en progressant à travers des niveaux sans fin dans divers jeux de style arcade play-to-earn.

Les systèmes de gains supplémentaires de Metacade récompenseront les utilisateurs qui créent du contenu sur la plateforme et les mettront en relation avec des opportunités d’emploi rémunérées à temps partiel ou à temps plein. Grâce à son système d’incitation avancé et à ses valeurs, Metacade pourrait devenir l’un des metaverses les plus utilisés sur la blockchain.

Pourquoi acheter MCADE ?

Metacade est le moteur de la croissance dans le gaming blockchain. En plus de créer des emplois, de récompenser les créateurs de contenu et d’offrir une gamme de différents jeux P2E, Metacade financera également la prochaine génération des meilleurs jeux crypto metaverse grâce à son programme Metagrants, car il soutient directement les innovateurs et les développeurs de jeux.

Metacade est encore tout nouveau, puisqu’il a récemment annoncé le début de la presale de ses tokens. Le projet a levé 5 millions de dollars au cours des 10 premières semaines, montant qui est depuis passé à $9.7m, car MCADE a déjà attiré un nombre croissant d’utilisateurs pour sa communauté. Au fil du temps, la valeur de Metacade pourrait exploser et devenir l’une des meilleures plateformes crypto metaverse du Web3.

2. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) est le deuxième sur la liste des meilleurs projets de crypto metaverse dans lesquels investir. Le projet est un jeu metaverse qui place les utilisateurs dans un monde de réalité virtuelle fonctionnant avec la technologie blockchain. Les joueurs élèvent des animaux de compagnie numériques appelés Axies et collectent des tokens non fongibles (NFT) pour personnaliser ou développer leur collection d’Axies.

Les joueurs peuvent explorer l’univers et participer à des matchs de type 1v1, en se battant avec leurs axies pour gagner des récompenses en tokens AXS. Les axies peuvent être achetés, vendus ou gagnés de diverses manières, notamment en relevant des défis.

Les joueurs peuvent également utiliser la marketplace pour échanger des Axies entre eux en tant que NFT, en utilisant le token AXS comme moyen d’échange. Le projet publie régulièrement des mises à jour de contenu, comme de nouveaux sorts et de nouvelles mécaniques de jeu, ce qui permet d’élargir continuellement le public de joueurs occasionnels et compétitifs.

Pourquoi ahcheter AXS?

Axie Infinity est l’une des plateformes de jeux metaverse les plus populaires du Web3. Après avoir pris de l’importance entre 2020 et 2021, le jeu a commencé à attirer près de 2 millions d’utilisateurs par jour. Cela reflète la demande généralisée de jeux metaverse play-to-earn, et Axie Infinity pourrait être un projet phare de la révolution GameFi dans les années à venir.

Le token AXS est l’un des meilleurs investissements metaverse crypto car il semble actuellement sous-évalué. Après avoir atteint un sommet historique de 166 $, le token se vend maintenant sous les 10 $. Ce pourrait être le moment idéal pour acheter AXS, avec des retours significatifs prévus pour Axie Infinity dans les années à venir.

3. The Sandbox (SAND)

Le numéro trois de la liste des meilleurs projets de crypto metaverse dans lesquels investir est Sandbox. Sandbox, ou SAND, est un jeu metaverse où les utilisateurs peuvent créer et monétiser leurs modèles voxels 3D. Les joueurs ont une liberté totale pour créer quoi que ce soit dans Sandbox, avec des actifs de jeu, des niveaux personnalisables et des outils complets qui permettent de construire des jeux entièrement personnalisables.

La plateforme permet aux joueurs d’explorer des mondes construits par d’autres créateurs, de partager du contenu sur le marché de Sandbox et de participer à l’économie virtuelle de Sandbox. C’est un metaverse complet qui utilise la technologie blockchain pour assurer une sécurité et une confidentialité totales des créations de ses utilisateurs.

Le token SAND est la crypto-monnaie de Sandbox, permettant aux développeurs de monétiser leurs créations avec des NFT. La marketplace facilite les échanges de NFT, où les artistes, les joueurs et les collectionneurs peuvent acheter et vendre des expériences de jeu, des actifs de jeu et des objets uniques et personnalisables utilisés dans le monde de Sandbox.

Pourquoi acheter SAND ?

Sandbox donne la priorité au contenu généré par l’utilisateur (UGC) comme base du gameplay. Il s’agit d’un jeu metaverse qui donne le plein contrôle aux joueurs pour construire et créer un monde de jeu qui change et évolue constamment. L’accent mis sur la création par les utilisateurs s’est avéré historiquement populaire dans le domaine des jeux, comme en témoignent des jeux tels que Minecraft, qui est devenu le jeu le plus vendu de tous les temps.

Le prix du SAND est inférieur à 0,50 $ après avoir augmenté de plus de 200x entre 2020 et 2021. Le projet est susceptible de récupérer son précédent sommet historique à 7,40 $, ce qui en fait l’un des meilleurs projets de crypto metaverse dans lesquels investir maintenant.

4. Enjin (ENJ)

Le numéro quatre de la liste des meilleurs projets cryptos metaverse dans lesquels investir est Enjin (ENJ). Enjin est une plateforme basée sur la crypto-monnaie et la blockchain pour le développement et l’exploitation d’écosystèmes de jeux metaverse, tels que des plateformes play-to-earn et des mondes virtuels metaverse. Enjin facilite la création d’actifs de jeux metaverse, notamment des tokens fongibles et non fongibles.

Enjin veut offrir aux développeurs un écosystème d’outils intégrés, des fonds aux kits de développement, qui permettent des expériences de jeu meilleures, plus rapides et plus sûres sur la blockchain. Il fournit également aux utilisateurs des écosystèmes dynamiques à tokens avec Enjin Coin (ENJ) au cœur, permettant aux développeurs de créer des actifs numériques non fongibles soutenus par ENJ.

Le fait d’avoir des actifs de jeux metaverse soutenus par ENJ peut permettre des transactions NFT instantanées pour les meilleurs projets crypto metaverse. La liquidité ENJ est verrouillée dans les actifs eux-mêmes, ce qui contribue à améliorer l’expérience utilisateur des joueurs en réduisant la latence et les coûts liés aux transactions sur la blockchain.

Pourquoi acheter ENJ ?

Enjin vise à améliorer l’accessibilité de la création de jeux metaverse avec ses outils complets pour les développeurs. Il peut devenir un projet majeur pour faire progresser le développement de jeux metaverse et servir de nombreux meilleurs projets crypto metaverse.

Le prix du token ENJ est actuellement de 0,25 $. Le projet prend de l’importance à mesure que le GameFi s’étend, en raison de sa fonctionnalité unique et de sa large utilité. Pour cette raison, il s’agit de l’un des meilleurs projets crypto metaverse dans lesquels investir maintenant.

5. Decentraland (MANA)

Le cinquième de la liste des meilleurs projets crypto metaverse dans lesquels investir est Decentraland. Decentraland (MANA) est un jeu metaverse en réalité virtuelle fonctionnant avec la blockchain Ethereum. Il permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des biens immobiliers numériques et de créer une variété d’expériences virtuelles sur le terrain qui a été acheté.

Les utilisateurs peuvent créer, expérimenter et monétiser du contenu et des applications dans l’environnement Decentraland. La crypto-monnaie native de Decentraland, MANA, est utilisée comme monnaie de jeu pour faciliter l’achat et la vente de biens immobiliers numériques, d’avatars virtuels et d’objets uniques et personnalisables.

Certains des membres de la communauté Decentraland ont créé des galeries d’art, des centres commerciaux virtuels, des jeux en ligne et des jeux d’argent de style Las Vegas. Les utilisateurs peuvent explorer différentes sections du metaverse de Decentraland et parfois gagner des tokens MANA en participant à différentes expériences.

Pourquoi acheter MANA ?

Decentraland est au service des entreprises, des créateurs de contenu et des utilisateurs grâce à son univers metaverse unique. Qu’il s’agisse de créer une expérience pour une communauté en ligne spécifique ou de construire quelque chose pour servir l’ensemble de la base d’utilisateurs de Decentraland, la plateforme offre une solution innovante qui égalise l’accès aux biens immobiliers virtuels et aux expériences du metaverse.

Le metaverse devrait devenir un élément essentiel du monde en ligne dans les années à venir, et Decentraland est bien placé pour en tirer parti. Pour l’instant, le token MANA vaut 0,35 $, ce qui lui confère un important potentiel de hausse. Pour cette raison, il s’agit de l’un des meilleurs projets de crypto-monnaies metaverse dans lequel investir maintenant.

6. Illuvium (ILV)

Enfin, le sixième de la liste des meilleurs projets crypto métaverse dans lesquels investir est Illuvium. Le projet est un jeu metaverse innovant qui permet aux joueurs d’explorer un grand metaverse à monde ouvert et de gagner des récompenses pendant qu’ils jouent.

Illuvium a un scénario complexe et un gameplay attirant. Il a été décrit comme le premier jeu de qualité AAA à être développé à l’aide de la technologie blockchain. Les joueurs explorent le royaume virtuel, collectent des objets uniques en tant que NFT, et affrontent d’autres joueurs pour gagner des récompenses ILV.

Dans Illuvium, les joueurs collectent des Illuvials qui ont différents niveaux de rareté. Ces objets peuvent être utilisés en combat et ont une valeur financière intégrée, ce qui signifie qu’ils peuvent être achetés ou vendus sur la marketplace du jeu.

Pourquoi acheter ILV ?

Illuvium place les joueurs dans un royaume virtuel époustouflant, avec des graphismes avancés et de nombreuses zones différentes à explorer. Le jeu pourrait rivaliser avec les meilleurs jeux de rôle en monde ouvert (RPG) au fil du temps, car il combine plusieurs des éléments les plus attrayants de titres avec la blockchain pour offrir une expérience utilisateur nouvelle et améliorée.

Pour l’instant, le prix de l’ILV est de 40 $. Le token a une faible offre totale de 10 millions de tokens ILV et a un sommet historique de près de 2000 $. ILV a un potentiel de hausse important, ce qui en fait l’une des meilleures plateformes crypto metaverse dans lesquelles investir.

Metacade : Le meilleur projet de crypto metaverse en 2023

​​La presale de MCADE pourrait être l’une des meilleures opportunités d’investissement de l’année. MCADE a été lancé à seulement 0,008 $ et passera à 0,02 $ au cours de la presale. Metacade pourrait être un metaverse leader de l’industrie car il offre une gamme complète de titres P2E et de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs.

Pour les investisseurs qui cherchent à obtenir des rendements importants au cours des prochaines années, MCADE pourrait être le meilleur projet de metaverse crypto numéro un. Il a un potentiel de hausse majeur à partir de son niveau de prix actuel et semble être un ajout essentiel à tout portefeuille d’investissement pour les prochaines années.

