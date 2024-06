4 meilleurs logiciels de montage vidéo pour Windows 11

Windows 11 est la dernière version de Microsoft Windows. Il s'agit de la plus grande mise à jour du système d'exploitation depuis 7 ans. Les raisons de passer à la nouvelle version sont une interface améliorée, une sécurité renforcée, de nouveaux widgets et d'autres options avancées de Windows 11. Mais il y a aussi un inconvénient : tous les programmes n'y fonctionnent pas de manière fluide. Cet article vous aidera à choisir le meilleur éditeur vidéo pour Windows 11.

Le rôle du marketing vidéo pour la promotion d'une entreprise

L'un des facteurs clés de la croissance rapide du marketing vidéo est l'accessibilité de la production vidéo de haute qualité. De nos jours, des logiciels de montage vidéo offrent de plus en plus de fonctionnalités automatisées. Ci-dessous, nous allons vous présenter 4 meilleurs programmes à notre avis, et si vous souhaitez en découvrir plus, suivez le lien et retrouvez la liste complète des meilleurs logiciels de montage vidéo pour Windows 11.

Le contenu vidéo est facile à consommer et peut être à la fois éducatif et divertissant. C'est un excellent moyen pour informer vos clients potentiels sur vos produits ou services et pour créer des liens émotionnels avec vos clients actuels. Les gens aiment regarder des vidéos et les partager avec leurs amis, famille et collègues. Cela signifie que votre marque et ses offres peuvent atteindre un public plus large grâce au marketing vidéo. De plus, l'utilisation de contenus vidéo vous aide à vous positionner plus haut dans l'algorithme de recherche de Google.

Vous pouvez créer de nombreux types de vidéos promotionnelles : il peut s'agir de vidéos explicatives, de tutoriels, de démonstrations de produits, de visites virtuelles, de présentations de l'équipe marketing, etc. Il suffit de choisir le logiciel de montage vidéo qui vous convient.

Top 4 des logiciels de montage vidéo gratuits

1. Clipify

Nous allons commencer par Clipify. Cet éditeur vidéo disponible en français est gratuit, facile à utiliser et dispose de tous les outils essentiels pour réaliser un film parfait en mode automatique ou à partir de zéro. Ce logiciel offre des outils de base tels que le recadrage, le découpage et la modification de la vitesse de la vidéo. Mais il existe également une grande variété d'outils plus complexes. Vous pouvez améliorer la qualité de la vidéo en activant la fonction d'amélioration automatique, en ajustant les curseurs ou en utilisant les courbes pour une correction plus précise.

Une collection de plus de 180 effets spéciaux – vintage, romantiques, artistiques ou autres – vous permet de modifier l'aspect de votre vidéo. Vous pouvez pimenter vos films avec des cliparts et des textes, ajouter des titres et des génériques de fin. Clipify propose diverses transitions à insérer entre les clips pour un changement de scène en douceur. Il est également possible de capturer et d'éditer des vidéos enregistrées avec une webcam ou un outil de capture d'écran. Le logiciel offre diverses options d'exportation : pour appareils mobiles, réseaux sociaux, TV, etc.

Ce logiciel de montage vidéo gratuit pour Windows 11 sera un excellent choix si vous avez besoin d'outils de base et avancés combinés à une interface conviviale. Cependant, il y a un inconvénient à ce programme – Chroma Key et la collection de musique libre de droits ne sont disponibles que dans la version PRO.

2. OpenShot

OpenShot est un éditeur vidéo multiplateforme qui vous permet de découper, de faire pivoter, de redimensionner, de ralentir ou d'accélérer vos séquences et d'effectuer d'autres ajustements simples sur vos clips. Si vous souhaitez faire de l'édition en profondeur, vous pouvez ajouter autant de pistes que nécessaire. Le logiciel propose des outils d'animation simple et 3D, des préréglages pour faire des fondus enchaînés, ajouter de la neige ou d'autres effets naturels, et pas uniquement.

Si vous souhaitez pimenter vos clips, vous pouvez inverser les couleurs, ajuster la luminosité de votre vidéo ou même supprimer son arrière-plan. Plusieurs modèles de titres sont disponibles, et vous pouvez également créer les vôtres, y compris avec des images vectorielles, puisque Openshot prend en charge le format SVG. Le logiciel dispose d'une interface simple, traduite en plus de 70 langues. Il existe différents formats pour exporter votre vidéo ou enregistrer votre projet. Vous pouvez également importer dans Openshot des projets réalisés dans d'autres programmes.

Ce logiciel puissant mais facile à utiliser présente de nombreux avantages. Cependant, il y a encore quelques inconvénients, comme des performances instables et une interface obsolète.

3. Lightworks

Lightworks est un éditeur vidéo multiplateforme destiné aux cinéastes et aux utilisateurs avancés, qui a d'abord été utilisé à Hollywood. Il est néanmoins compatible avec Windows 11. Une fois le programme lancé, un assistant de démarrage s'affiche, dans lequel vous pouvez définir certaines préférences. Le logiciel dispose de quatre espaces de travail – pour gérer les métadonnées, éditer les fichiers vidéo et audio, et pour travailler avec les effets visuels et les textes.

De nombreuses actions sont effectuées à l'aide de touches de raccourci. Toutes les vidéos ajoutées sont corrigées en couleur par défaut, mais vous pouvez procéder à des ajustements manuels. Il existe une bibliothèque d'effets divisée en catégories. Vous pouvez ajouter des titres et des légendes et affiner leurs paramètres. Il y a un accès direct à la musique de stockage et des fonctionnalités avancées comme un mixeur audio, un égaliseur et des effets audio.

Lightworks semble être un programme un peu plus compliqué. Il dispose d'une interface soignée et de divers outils, mais la courbe d'apprentissage est abrupte et l'exportation n'est disponible qu'en 720p dans la version gratuite.

4. Shotcut

Si vous recherchez un logiciel de montage vidéo gratuit pour Windows 11 qui regorge de filtres et d'effets, essayez Shotcut. Robuste et stable, ce logiciel est doté de nombreuses fonctionnalités avancées, notamment les marqueurs, le remappage temporel et une utilisation généreuse des capacités d'animation à l'aide des images clés. Le menu des effets offre des options de flou, de masques, d'étalonnage des couleurs et d'autres effets créatifs.

La fonction « glisser-déposer » permet d'ajouter facilement des clips sources à la ligne de temps qui prend également en charge plusieurs calques. En définissant une taille de vidéo personnalisée, vous pouvez créer des vidéos carrées ou verticales à partir de clips source horizontaux, ce qui est utile lors de la publication sur les médias sociaux ou pour le visionnage sur téléphone portable.

L'interface elle-même est assez flexible, vous permettant de déplacer des sections et même de les transformer en fenêtres flottantes. Cependant, il vous faudra du temps pour vous habituer à l'interface de Shotcut et pour comprendre les bases de son fonctionnement. De plus, la nouvelle fonctionnalité de la superposition de voix-off peut amener au plantage inattendu du logiciel.

Conclusion

Nous venons de mettre en revue 4 logiciels de montage vidéo pour Windows 11 que vous pouvez utiliser gratuitement pour créer des vidéos attrayantes à des fins professionnelles ou personnelles. Choisissez l'option qui correspond le mieux à votre niveau de compétences et à vos besoins en matière d'édition vidéo et tirez profit de toutes les possibilités de votre nouveau système d'exploitation ainsi que de votre nouveau logiciel de montage.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.