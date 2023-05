Fin de la série SWAT : Shemar Moore, déçu et frustré, prend la parole

Tôt cette semaine, la CBS a annoncé la fin de la série Swat de Shemar Moore. Diffusée depuis 2017, elle suit les missions d’une équipe d’élite de la police de Los Angeles. Créée par Aaron Rahsaan, la série est basée sur l’histoire d’un sergent du SWAT interprété par Shemar Moore.

Suite à l’annonce de l’annulation de Swat, Shemar Moore a tenu à exprimer sa déception et sa frustration sur Instagram. L’acteur incarne le sergent Daniel « Hondo » Harrelson depuis ses débuts en 2017. Il ne mâche pas ses mots face à la décision de CBS.

Shemar Moore, très attaché à son personnage

L’acteur a su conquérir le cœur du public grâce à son interprétation du sergent Hondo, leader de l’équipe d’intervention tactique. Sa présence sur Instagram suite à l’annonce de l’annulation démontre à quel point il est attaché à ce personnage

Sur Instagram, Shemar Moore a partagé un long message pour exprimer sa déception et sa frustration face à cette décision. Il n’a pas mâché ses mots, montrant ainsi son investissement dans la série et la complicité avec ses fans. Son intervention montre combien il tenait à ce projet et au rôle qu’il y a joué.

Quel avenir pour Shemar Moore et les acteurs de Swat ?

Même si la série s’arrête après six saisons, les acteurs et l’équipe de production ont encore beaucoup à offrir. Leurs compétences et leur talent ne manqueront pas de trouver une nouvelle voie dans l’univers des séries télévisées ou du cinéma.

L’acteur a déjà une carrière bien remplie derrière lui, notamment avec la série Criminal Minds ; Les autres acteurs : Alex Russell, Jay Harrington, Kenny Johnson, David Lim, Patrick St. Esprit et Rochelle Aytes pourront eux aussi rebondir après l’arrêt de SWAT ;

Alex Russell, Jay Harrington, Kenny Johnson, David Lim, Patrick St. Esprit et Rochelle Aytes pourront eux aussi rebondir après l’arrêt de SWAT ; L’équipe de production : Les créateurs Aaron Rahsaan Thomas et Shawn Ryan ainsi que les producteurs Justin Lin, Neal Moritz, Marney Hochman, Pavun Shetty, Billy Gierhart, Andy Dettman et Paul Bernard pourront sans doute travailler sur de nouveaux projets.

La fin d’une époque pour la série policière

SWAT aura marqué les esprits avec ses intrigues palpitantes et son casting talentueux. La série s’achève après six saisons, mais elle restera gravée dans le cœur des fans. Malgré l’annulation, les acteurs et l’équipe pourront continuer à briller dans d’autres projets, et on ne peut qu’espérer les retrouver très vite sur nos écrans.

La série SWAT sera donc annulée après six saisons, laissant derrière elle une foule de fans déçus et un acteur principal particulièrement attristé par cette décision. Nul doute que l’ensemble du casting et de l’équipe saura rebondir et nous offrir de nouvelles aventures captivantes à travers d’autres productions.