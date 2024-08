Sécurité domestique intelligente : découvrez le contrôleur de Vanne T1 d’Aqara

Aqara dévoile son nouveau contrôleur de vanne T1. Ce dispositif intelligent gère les systèmes d'eau et de gaz. Il utilise la technologie Zigbee, fiable et économe en énergie. En cas de fuite, il coupe automatiquement l'alimentation. Le T1 est compatible avec la plupart des vannes domestiques. Facile à installer, il ne nécessite aucune modification des canalisations existantes. Une innovation pour une maison plus sécurisée.

Une révolution dans la domotique avec le contrôleur de vanne T1

Le contrôleur de vanne T1 d'Aqara est un dispositif intelligent qui aide à gérer les systèmes d'eau et de gaz chez vous. Il utilise la technologie sans fil Zigbee, réputée pour sa fiabilité et son efficacité énergétique. En cas de fuite de gaz ou d'inondation, il peut couper automatiquement votre système. Il protège ainsi efficacement votre domicile. Le contrôleur de vanne T1 est compatible avec la plupart des vannes domestiques existantes. Cela signifie qu'il peut être installé sans modifier les installations actuelles.

Alimenté par quatre piles AA, ce dispositif peut fonctionner jusqu'à deux ans avant de nécessiter un changement de batteries. « Le contrôleur de vanne T1 peut être facilement connecté à des capteurs de fuites d'eau et de gaz, assurant une surveillance en temps réel 24/7 et un arrêt automatique immédiat en cas de détection de fuite, » déclare la marque.

Sécurité et compatibilité : une installation facile

La sécurité est au cœur de ce dispositif. Le contrôleur de vanne T1 offre une protection immédiate contre les fuites de gaz et les inondations. En cas de détection d'une fuite, il coupe automatiquement l'alimentation en eau ou en gaz. Cela évite ainsi des dommages potentiellement coûteux et dangereux. Le dispositif est conçu pour être compatible avec diverses poignées de vannes (à levier et papillon) et différents types de tuyaux (DN15, DN20, et DN25).

Avec sa conception adaptable, il s'installe facilement sans nécessiter de modifications majeures du système de canalisation existant. »Grâce à sa capacité d'adaptation, le contrôleur de vanne T1 se fixe à la valve existante sans nécessiter de modifications majeures du système de canalisation, ce qui le rend accessible pour une installation en bricolage, » selon la marque.

Connectivité et intégration : un produit intuitif

Le contrôleur de vanne T1 supporte également Matter via un pont Aqara. Cela permet son intégration dans les principaux écosystèmes de maison intelligente tels qu'Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, et Samsung SmartThings. Cela signifie que les utilisateurs peuvent contrôler et programmer leur dispositif via des applications mobiles pour rendre la gestion des systèmes d'eau et de gaz plus intuitive et pratique. Avec une conception à faible consommation d'énergie, le contrôleur de vanne T1 bénéficie d'une autonomie qui peut aller jusqu'à deux ans. Il est également équipé d'un rappel d'autocontrôle mensuel, activé par défaut, pour s'assurer que l'appareil est toujours opérationnel.

Le contrôleur de vanne T1 offre une protection IP20. Il fonctionne entre -10°C et 50°C. L'humidité supportée va de 0 à 95 %, sans condensation. Le rappel d'autocontrôle mensuel est activé par défaut. Une installation DIY est possible grâce au guide inclus. L'appareil permet aussi un contrôle manuel. Selon la marque : « La fonction d'autocontrôle est activée par défaut et ne peut pas être désactivée. Ce rappel est conçu pour s'assurer que l'appareil est toujours dans un état de marche fonctionnel.«

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

