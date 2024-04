Ligue des Champions : Comment regarder PSG vs Barcelone gratuitement ?

La prestigieuse Ligue des Champions reprend ses droits avec un alléchant PSG-Barcelone en quarts de finale. Pour suivre gratuitement ce choc de géants, plusieurs options s'offrent aux fans de football. Découvrez comment regarder PSG vs Barcelone gratuitement.

Le retour de cette prestigieuse compétition est un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de foot. Cette année, les fans auront la chance de voir s'affronter deux géants du ballon rond : le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Ces deux mastodontes se sont déjà croisés à 12 reprises en Ligue des Champions, offrant à chaque fois un spectacle digne des plus grands.

Même si l'issue de cette nouvelle confrontation reste incertaine, une bonne nouvelle pour les supporters : il sera possible de regarder ce choc gratuitement. Voici comment regarder Ligue des Champions gratuitement.

Comment regarder PSG vs Barcelone gratuitement ? Le match entre le PSG et le Barça sera retransmis gratuitement sur RTLPlay.be, mais limité aux adresses IP belges. Grâce à l'utilisation d'un VPN, vous pourrez contourner cette restriction et suivre la rencontre sans débourser un centime. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtlplay.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

PSG vs Barcelone : un ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions en jeu

Deux géants du football européen, le PSG et le Barça, vont se livrer un nouvel affrontement passionnant pour une place en demi-finale de la Ligue des Champions. Le 10 avril 2024, cette grande rivalité entre les deux clubs promet une rencontre 100 % explosive.

Depuis 1995 et leurs premiers duels, le PSG et le Barça se sont croisés 13 fois sur la scène européenne. Certains de ces chocs sont restés gravés dans les mémoires des fans, comme la fameuse « remontada » du Barça en 2017 ou l'explosion de Javier Pastore en 2013. Leur dernière confrontation remonte à 2021, en huitièmes de finale de C1. Les Parisiens s'étaient alors imposés avec la manière, grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé. Toutefois, les Barcelonais auront sûrement à cœur de prendre leur revanche cette fois-ci.

Et ce match aura une saveur particulière pour l'entraîneur du PSG, Luis Enrique. Lui qui a dirigé le Barça par le passé, aura forcément envie de jouer un mauvais tour à son ancienne équipe. Quel que soit le vainqueur, il affrontera ensuite le vainqueur d'Atlético-Dortmund pour une place en demie. Mais avant ça, on peut s'attendre à un choc de titans 100 % épique entre le PSG et le Barça !

Ce classique européen s'annonce une nouvelle fois comme l'un des moments forts de cette Ligue des Champions. Les fans du monde entier ne voudront pas manquer ce match d'anthologie.

Où regarder PSG vs Barcelone gratuitement ?

Les véritables passionnés de football ne jurent que par l'excitation d'assister en direct à un choc européen ! Que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League, chaque rencontre à fort enjeu fait vibrer les foyers.

Les fans du PSG pourront ainsi vivre intensément le quart de finale contre Barcelone grâce à la RTBF ! Ses experts en commentaires et ses ralentis vous permettront de revivre chaque action brûlante, comme si vous y étiez.

Au-delà du football, la chaîne publique belge couvre une multitude d'événements sportifs majeurs. Des championnats européens au Tour de France, en passant par les Grands Chelems de tennis ou les Jeux Olympiques d'athlétisme, elle retransmet les sommets mondiaux. Sans oublier les compétitions nationales de basket, volley ou hockey qui rythment la vie sportive belge. Que vous soyez amateurs de sports collectifs ou individuels, la RTBF vous gâte tout au long de l'année !

Pour les passionnés qui souhaitent suivre le choc PSG-Barcelone sans débourser un centime, la solution est donc toute trouvée : rendez-vous sur RTLPlay.be ! Grâce à cette plateforme, vous pourrez vibrer devant ce match d'anthologie depuis votre canapé.

Qu'en est-il des autres chaînes gratuites ?

Au-delà des frontières belges, les passionnés de football à travers l'Europe peuvent, eux aussi, profiter d'un accès gratuit à la Ligue des Champions. Une aubaine pour vibrer sans frais devant les exploits de leurs clubs favoris !

En Suisse, la RTS ouvre grand ses bras aux fans pour un pur moment footbalistique. Installez-vous confortablement chez vous et savourez le streaming sans pub, comme si vous étiez au stade ! Un vrai régal.

De leur côté, les Autrichiens pourront aussi suivre la rencontre sur ServusTV. Quant aux supporters russes, ils ont rendez-vous sur MatchTV pour une soirée de gala sportive 100 % gratuite !

Avec une telle diversité de diffuseurs, vous pouvez assister sans entraves financières aux prouesses de vos idoles. Une belle opportunité de vivre pleinement votre passion du football.

De nombreuses chaînes à l'étranger diffusent gratuitement les matchs de Ligue des champions. Cependant, leur accès est généralement restreint aux seuls foyers de leur pays, pour des raisons de droits.

Que vous soyez en France ou ailleurs, vous vous heurterez ainsi à un blocage géographique en tentant de vous connecter à la RTBF belge, la RTS suisse, ServusTV autrichienne ou encore MatchTV russe. Pas de panique !

Un VPN comme NordVPN lève aisément cette barrière virtuelle. Son vaste réseau vous permettra de vous connecter depuis un serveur local en Suisse, Autriche ou Russie. Reconnu pour ses performances de streaming et son inviolabilité, NordVPN assure une navigation ultra-rapide, sécurisée et totalement privée. Vous pouvez ainsi profiter du match sans aucune entrave, où que vous soyez !

Grâce à cet outil, plus rien ne vous empêchera de vibrer devant les exploits de vos équipes favorites. Un véritable jeu d'enfant pour accéder aux meilleures diffusions sportives gratuites en Europe !