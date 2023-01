Comment regarder la Ligue 1 en direct gratuitement ?

Vous êtes fan de football et vous ne voulez pas rater une seule minute de la Ligue 1 ? Ne cherchez plus, nous avons la solution pour vous ! Découvrez dans ce guide complet comment regarder la Ligue 1 en direct et gratuitement.

Comme chaque année, les amateurs de football vont se rendre au stade pour encourager leur équipe favorite à l’occasion de la ligue 1, tandis que des millions d’autres vont suivre les matchs sur leur petit écran.

Malheureusement, en France, les droits de diffusion sont détenus par Canal +, ce qui rend difficile pour les fans de suivre tous les matchs de la Ligue 1 en direct. Cependant, il est possible de regarder l’intégralité de l’évènement sans débourser le moindre centime en passant par la chaîne gratuite russe Match TV. Suivez le guide pour regarder ligue 1 direct gratuitement.

Où regarder la ligue 1 en direct et gratuitement ? Pour regarder dans son ensemble la Ligue 1, il faut désormais s’abonner à différents services payants. Néanmoins, vous pouvez regarder gratuitement tous les match en ligne sur le site de la chaîne Match TV. Voici comment y accéder : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Accédez au site matchtv.ru/football/france/live

Profitez du match. Essayer NordVPN gratuitement

Où regarder la ligue 1 en direct et gratuitement pour la saison 2022-2023 ?

Chaque année, des millions de fans attendent avec impatience le début de la saison pour suivre leurs équipes préférées et assister à des moments de football exceptionnels. Malheureusement, l’accès aux matchs n’est pas toujours facile puisque la majorité des rencontres sont diffusées par des chaînes payantes notamment Canal+, disponible sur abonnement à partir de 34,99 euros/mois. Cette offre permet aux abonnés de profiter d’un accès à l’intégralité des matchs et des moments forts en coulisse. De plus, les commentaires sont offerts en français.

Toutefois, comme pour la Coupe du Monde, il est possible de suivre gratuitement l’ensemble des matchs sur les sites des chaînes gratuites d’autres pays comme la Russie. En effet, contrairement à la France, la chaîne russe Match TV (matchtv.ru/football/france/live) propose des matchs en streaming légal avec une qualité d’image haute définition ainsi qu’une vitesse de transmission rapide et fluide. Notons que cette chaîne propose également d’autres grands championnat comme la F1 en direct.

Une ombre reste néanmoins au tableau : la chaîne n’est pas disponible en dehors de la Russie. En effet, les chaînes de télévision possèdent des droits de diffusion qui limitent leur audience à un seul pays. Ainsi, seules les personnes disposant d’une adresse IP russe peuvent accéder à la chaîne Match TV.

Cependant, rassurez-vous, il existe une solution ultime pour contourner cette restriction : passer par un VPN gratuit ou payant. Grâce à cette solution, il est en effet possible de changer votre adresse IP afin de disposer d’une IP local.

Voici les étapes à suivre pour accéder à la chaîne MatchTV depuis la France :

1ʳᵉ étape :

Dans un premier temps, vous devez d’abord sélectionner une solution VPN qui saura répondre à vos attentes. Dans les faits, il est vivement recommandé de choisir un service qui dispose de serveurs optimisés MatchTV.

2ᵉ étape :

Une fois que vous avez souscrit et installé votre VPN, il faudra sélectionner la Russie pour bénéficier d’une adresse IP locale.

3ᵉ étape :

Lorsque vous êtes bien géolocalisé en Russie, vous pouvez aller sur la page du direct du site dédié pour regarder les rencontres sans restriction. En cas de problème d’accès, pensez à supprimer vos cookies et historiques de navigation.

Les sites de streaming direct pour regarder la ligue 1 direct gratuitement

Mis à part la chaîne de télévision gratuite russe, vous pouvez également suivre les matchs de la Ligue 1 sur les sites de streaming direct. En effet, il existe aujourd’hui de nombreuses plateformes sportives qui permettent aux fans de regarder leur sport préféré, y compris la ligue 1, où et quand ils le souhaitent.

En revanche, comme ce type de service ne dispose pas des droits de retransmission sur les matchs, visionner des contenus en streaming gratuitement et illégalement peut s’avérer très risqué. Cela, non seulement en matière de sécurité des supports, mais aussi d’un point de vue légal.

En effet, en France la violation des droits d’auteur est une infraction grave. D’ailleurs, depuis la mise en place de la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet (HADOPI), ce type d’infraction expose le téléspectateur jusqu’à une peine de trois ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 300 000€.

Si vous décidez quand même de vous lancer, il est vivement conseillé d’utiliser un VPN fiable et efficace. Ce dispositif vous permettra de naviguer sur internet de manière totalement anonyme et sécurisée en masquant votre adresse IP et en cryptant vos données.

Profitez de l’essai gratuit Prime Video 30 jours

À l’instar de Canal+, Prime Vidéo est l’un des principaux diffuseurs officiels de la Ligue 1. Vous pourrez ainsi assister à l’intégralité des matchs et des multiplex en live sur la plateforme SVOD.

De plus, la plateforme met à votre disposition des offres alléchantes. Entre autres, le site de streaming vous offre la possibilité de tester ses fonctionnalités gratuitement pendant 30 jours. Une opportunité très intéressante pour les amateurs de football qui souhaitent suivre la Ligue 1 sans payer le moindre frais.

À noter qu’Amazon Prime coûte 69,90 euros par an ou 6,99 euros.

Quel VPN choisir pour regarder la Ligue 1 gratuitement ?

Comme vous le savez désormais, pour regarder la Ligue 1 gratuitement, le meilleur moyen est de se connecter à un réseau privé virtuel (VPN) afin de contourner les restrictions géographiques. Mais, lequel parmi la flopée de services qui existent aujourd’hui sur le marché. Pour vous aider à faire le bon choix, voici notre top 3 des meilleurs VPN pour le streaming.

NordVPN

NordVPN se présente comme la meilleure solution pour profiter d’une expérience de streaming fluide et sans interruption. Ce VPN est connu pour sa vitesse, son architecture robuste et son large réseau de serveurs qui vous permettent de profiter d’une connexion rapide et fiable. S’y ajoute le protocole révolutionnaire et ultra-rapide NordLynx qui vous donne la possibilité de regarder la ligue 1 sans tracas et sans interruption.

diriger votre activité Internet vers un tunnel virtuel crypté qui masque votre adresse IP et vous garantit une connexion à grande vitesse. NordVPN est connu

Surfshark

Surfshark est l’une des solutions à privilégier pour regarder la Ligue 1 en streaming en toute sécurité et de n’importe où. Cette solution permet de cacher votre adresse IP, de sécuriser vos données et de vous offrir plus de liberté pour explorer Internet. Grâce à ses fonctionnalités très intéressantes et son interface intuitive, Surfshark s’est d’ailleurs imposé comme l’une des meilleures solutions pour profiter des contenus en streaming sans latence et interruption.

Cyberghost

CyberGhost est un outil de streaming qui a été spécialement conçu pour assurer votre sécurité, votre anonymat et votre confidentialité sur la toile. Avec plus de 9 500 serveurs dans 91 pays, il s’agit sans aucun doute de l’un des outils de streaming les plus qualitatifs et fiables aujourd’hui disponibles sur le marché. Il offre aux utilisateurs une connexion rapide et sans interruption, ce qui leur permet de regarder des contenus vidéos sans interruption et de streamer des contenus sur la plupart des écrans connectés en toute sécurité.

Ligue 1 : calendrier du championnat

Considérée comme la plus haute division du football français, la Ligue 1 fait partie des plus anciens championnats européens et est considérée comme l’une des plus compétitives et des plus spectaculaires de France. Elle réunit 20 des meilleurs clubs français s’affrontent tout au long de la saison pour tenter de remporter le titre de champion et se qualifier pour les coupes européennes. Pour ne citer que PSG, Marseille et l’Olympique Lyonnais qui font régulièrement la une des actualités sportives et des tabloïds. On retrouve également lors de cette compétition certains des plus grands noms du football mondial, notamment Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Edinson Cavani ou encore Dani Alves.

Voici le calendrier officiel des matchs à venir :

29 janvier

Ajaccio-Lyon

Auxerre-Montpellier

Clermont-Nantes

Lorient-Rennes

Nice-Lille

OM-Monaco

PSG-Reims

Strasbourg-Toulouse

Brest-Angers

Troyes-Lens

1er février

Monaco-Auxerre

Angers-Ajaccio

Nantes-OM

Lille-Clermont

Montpellier-PSG

Lyon-Brest

Lens-Nice

Rennes-Strasbourg

Reims-Lorient

Toulouse-Troyes

5 février

Ajaccio-Nantes

Auxerre-Reims

Clermont-Monaco

Lorient-Angers

OM-Nice

PSG-Toulouse

Strasbourg-Montpellier

Brest-Lens

Rennes-Lille

Troyes-Lyon

12 février

Monaco-PSG

Angers-Auxerre

Clermont-OM

Nantes-Lorient

Lille-Strasbourg

Montpellier-Brest

Nice-Ajaccio

Lyon-Lens

Reims-Troyes

Toulouse-Rennes

19 février

Auxerre-Lyon

Lorient-Ajaccio

Nice-Reims

PSG-Lille

Lens-Nantes

Strasbourg-Angers

Brest-Monaco

Rennes-Clermont

Toulouse-OM

Troyes-Montpellier

26 février

Ajaccio-Troyes

Monaco-Nice

Angers-Lyon

Clermont-Strasbourg

Lorient-Auxerre

Nantes-Rennes

Lille-Brest

Montpellier-Lens

OM-PSG

Reims-Toulouse

5 mars

Montpellier-Angers

Nice-Auxerre

Lyon-Lorient

PSG-Nantes

Lens-Lille

Strasbourg-Brest

Rennes-OM

Reims-Ajaccio

Toulouse-Clermont

Troyes-Monaco

12 mars

Ajaccio-Montpellier

Auxerre-Rennes

Monaco-Reims

Angers-Toulouse

Clermont-Lens

Lorient-Troyes

Nantes-Nice

Lille-Lyon

OM-Strasbourg

Brest-PSG

19 mars

Ajaccio-Monaco

Montpellier-Clermont

Nice-Lorient

Lyon-Nantes

PSG-Rennes

Lens-Angers

Strasbourg-Auxerre

Reims-OM

Toulouse-Lille

Troyes-Brest

2 avril

Auxerre-Troyes

Monaco-Strasbourg

Angers-Nice

Clermont-Ajaccio

Nantes-Reims

Lille-Lorient

OM-Montpellier

PSG-Lyon

Brest-Toulouse

Rennes-Lens

9 avril

Ajaccio-Auxerre

Angers-Lille

Lorient-OM

Nantes-Monaco

Montpellier-Toulouse

Nice-PSG

Lyon-Rennes

Lens-Strasbourg

Reims-Brest

Troyes-Clermont

16 avril

Auxerre-Nantes

Monaco-Lorient

Clermont-Angers

Lille-Montpellier

OM-Troyes

PSG-Lens

Strasbourg-Ajaccio

Brest-Nice

Rennes-Reims

Toulouse-Lyon

23 avril

Ajaccio-Brest

Auxerre-Lille

Angers-PSG

Lorient-Toulouse

Nantes-Troyes

Montpellier-Rennes

Nice-Clermont

Lyon-OM

Lens-Monaco

Reims-Strasbourg

30 avril

Monaco-Montpellier

Clermont-Reims

Lille-Ajaccio

OM-Auxerre

PSG-Lorient

Strasbourg-Lyon

Brest-Nantes

Rennes-Angers

Toulouse-Lens

Troyes-Nice

7 mai

Ajaccio-Toulouse

Auxerre-Clermont

Angers-Monaco

Lorient-Brest

Nantes-Strasbourg

Nice-Rennes

Lyon-Montpellier

Lens-OM

Reims-Lille

Troyes-PSG

14 mai

Monaco-Lille

Clermont-Lyon

Montpellier-Lorient

OM-Angers

PSG-Ajaccio

Lens-Reims

Strasbourg-Nice

Brest-Auxerre

Rennes-Troyes

Toulouse-Nantes

21 mai

Ajaccio-Rennes

Auxerre-PSG

Lorient-Lens

Nantes-Montpellier

Lille-OM

Nice-Toulouse

Lyon-Monaco

Brest-Clermont

Reims-Angers

Troyes-Strasbourg

27 mai

Angers-Troyes

Clermont-Lorient

Lille-Nantes

Montpellier-Nice

Lyon-Reims

OM-Brest

Lens-Ajaccio

Strasbourg-PSG

Rennes-Monaco

Toulouse-Auxerre

3 juin

Ajaccio-OM

Auxerre-Lens

Monaco-Toulouse

Lorient-Strasbourg

Nantes-Angers

Nice-Lyon

PSG-Clermont

Brest-Rennes

Reims-Montpellier

Troyes-Lille

Regarder la Ligue 1 sur Canal +

Regarder la Ligue 1 sur Canal + est sans aucun doute la meilleure manière de suivre les meilleures équipes de football de France. Cependant, il faudra souscrire à un abonnement pour pouvoir suivre le championnat. Comptez 34,99 € / mois.