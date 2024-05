Ligue des champions : Comment regarder Dortmund – PSG gratuitement ?

Après son impressionnante qualification contre le Barça, le PSG affronte Dortmund. Un adversaire familier des phases de poules. La demi-finale aller se jouera à l'extérieur le 1er mai. Mais comment regarder Dortmund – PSG gratuitement ? Avec notre guide, profitez pleinement de ce rendez-vous crucial. Une opportunité en or pour les Parisiens d'atteindre la finale tant convoitée.

Une nouvelle fois, le destin croise la route du PSG et de Dortmund. Après s'être affrontés en phase de poules, ces deux cadors vont se retrouver. En jeu ? Une place en finale tant convoitée.

Pour les Parisiens, l'occasion est historique. Quatrième demi-finale de C1 seulement après 1995, 2020 et 2021. Un rêve éveillé qu'ils n'ont plus effleuré depuis trois ans. Dortmund, bourreau de l'Atlético, sera un adversaire redoutable. Cependant, Paris vise plus haut que jamais. Le 1er mai, tous les regards seront braqués sur ce choc européen. Une affiche alléchante à suivre gratuitement pour les fans du ballon rond.

Comment regarder Dortmund – PSG gratuitement ? La demi-finale aller entre Dortmund et le PSG sera diffusée en clair sur RTLPlay.be. Pas de souci si vous résidez hors de la Belgique ! Un VPN vous permettra de débloquer l'accès et de profiter du match gratuitement, où que vous soyez. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtlplay.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

Dortmund – PSG : Choc des Titans pour une place en finale

Le rêve est désormais permis pour le Paris Saint-Germain. Après avoir sorti le FC Barcelone des quarts (4-1), les hommes de Luis Enrique peuvent s'offrir un nouveau défi de taille. Et quel défi ! La demi-finale les opposera au redoutable Borussia Dortmund, vainqueur de l'Atlético Madrid. Un choc de titans pour une place en finale tant convoitée.

L'UEFA a en effet dévoilé le calendrier de ces demi-finales historiques pour le PSG. Quatrième accession à ce stade pour le club français après 1995, 2020 et 2021. Les Parisiens se déplaceront d'abord en Allemagne le 1er mai, avant de recevoir le Borussia une semaine plus tard, le 7 mai, dans un Parc des Princes bouillant.

Si l'affiche s'annonce alléchante, elle n'en demeure pas moins redoutable. Tombeurs du Barça, les Franciliens retrouveront une vieille connaissance en la personne de Dortmund. En phase de poules, ils avaient dû se contenter d'une victoire et d'un nul face aux Allemands. Toutefois, le coach Edin Terzic a prévenu : son équipe n'est plus la même depuis.

Du côté des compositions, Dortmund devrait être privé de Bensebaini, blessé, tandis que les attaquants Malen et Haller sont incertains. Terzic devrait donc s'appuyer sur un onze proche de celui vainqueur à Madrid, avec notamment Kobel, Hummels, Sabitzer et Füllkrug.

Chez le PSG en revanche, pas de chamboulement en vue. Luis Enrique pourra compter sur le même effectif conquérant contre Barcelone, avec peut-être Ugarte à la place de Ruiz comme seul changement potentiel. De quoi aborder ce choc avec sérénité ?

Une finale tant espérée semble en tout cas à portée de main pour les Parisiens. Peut-être même contre le Real pour une dernière danse de Kylian Mbappé…

Toutes les actions entre Dortmund et le PSG en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Bonne nouvelle pour tous les inconditionnels du ballon rond ! Le choc des demi-finales de Ligue des Champions entre Dortmund et le PSG sera accessible gratuitement sur plusieurs chaînes étrangères. Une aubaine pour ne rien rater de ce sommet européen.

La première option à considérer est la plateforme belge RTLPlay.be. Véritable fenêtre ouverte sur la compétition, elle proposera la rencontre dans son intégralité avec des commentaires en français. Le top pour suivre l'affrontement sans rien débourser !

Au-delà des frontières belges, d'autres solutions s'offrent à vous. Du côté Suisse, visionnez le match sur RTS. Regardez également du côté du voisin autrichien avec la chaîne publique ServusTV. Comme RTL, elle diffusera le match en clair, vous permettant d'assister au spectacle sans frais.

Les francophones maîtrisant la langue de Pouchkine pourront eux se rabattre sur Matchtv.ru. La chaîne russe assurera également une retransmission gratuite de cette demi-finale de gala au cœur de l'Europe du football.

Bien entendu, pour profiter de ces différents canaux, l'utilisation d'un VPN pour le sport reste indispensable. Cette astuce technique vous permettra de contourner les restrictions géographiques en vous connectant à un serveur basé dans le pays diffuseur. Une solution à la fois simple et légale pour regarder Ligue des champions gratuitement !

Utilisez NordVPN pour regarder Dortmund – PSG gratuitement

Pourquoi choisir NordVPN pour profiter du choc Dortmund – PSG ? Cette solution VPN cumule de nombreux atouts pour un streaming optimal. Avant tout, NordVPN vous permettra de contourner les géo-restrictions en un clic. Son vaste réseau de serveurs sécurisés vous ouvrira les portes des diffusions gratuites belges, autrichiennes ou russes.

Mais NordVPN, c'est aussi la garantie d'une connexion ultra-rapide. Grâce à ses serveurs dernière génération, plus aucun risque de subir ralentissements ou coupures lors des moments forts. Un must pour savourer chaque action de cette demi-finale de gala sans la moindre saccade.

Sur le plan sécurité, NordVPN fait figure de référence. Avec son chiffrement de niveau militaire et sa politique no-logs, votre navigation restera totalement anonyme et à l'abri des regards indiscrets. Un gage de tranquillité pour streamer en toute sérénité.

Enfin, NordVPN se distingue par sa grande facilité d'utilisation, même pour les néophytes du VPN. Son interface intuitive et ses applications dédiées vous permettront d'activer le service d'un simple clic. Et la bonne nouvelle, c'est que NordVPN propose actuellement une généreuse période d'essai gratuite de 30 jours ! L'occasion idéale de l'adopter sans risque pour ce sommet européen.

Regarder Dortmund – PSG gratuitement : FAQ

Quand aura lieu la demi-finale aller entre Dortmund et PSG ?

Le match retour se déroulera au Signal Iduna Parken, en Allemagne, ce 1er mai 2024.

À quelle heure commence le match ?

Le match entre Dortmund et PSG débutera à 21 h.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.