Estimation du prix pour les différents types de drones

On trouve des drones pour particuliers à des prix très bas, parfois même inférieurs à 50 euros. Cependant, il faut garder à l'esprit que la qualité de ces appareils est souvent en adéquation avec leur prix. Les drones les moins chers peuvent convenir pour s'initier au pilotage. Toutefois, ils n'offriront pas un rendu vidéo satisfaisant pour les prises de vue aériennes.

À l'autre extrémité de la gamme, on retrouve des drones pour particuliers plus haut de gamme. Ils proposent des caméras de meilleure qualité, des fonctions de stabilisation avancées ou encore des modes de vol intelligents. Ces modèles peuvent coûter plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Par exemple, certaines marques connues comme DJI ou Parrot proposent des drones aux alentours de 1000 euros et plus.