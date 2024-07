Élégant, stylé, performant, connecté… Le Lemmo APV ne vous décevra pas !

Lemmo continue de surprendre avec son vélo cargo électrique Lemmo APV. Après avoir séduit les amateurs de fitness avec son modèle Lemmo One, la marque s'adresse maintenant aux familles. Le Lemmo APV, présenté discrètement au salon Eurobike, sera disponible en série dès 2025.

Lemmo, basée à Berlin, a d'abord ciblé les cyclistes urbains sportifs avec le Lemmo One. Ce vélo électrique a su conquérir le public grâce à ses nombreuses qualités. Amélioré en 2024 avec un capteur de couple et une version tout-chemin, le Lemmo One reste une référence. Désormais, Lemmo innove avec un tout nouveau concept : le vélo cargo électrique Lemmo APV.

Design et technologie avancés

Le Lemmo APV se distingue par sa double suspension et ses caractéristiques techniques avancées. Avec une roue avant de 26 pouces et une roue arrière de 20 pouces, il allie confort et stabilité. Son cadre en aluminium et carbone assure robustesse et légèreté. La batterie de 960 Wh, située près du pédalier, optimise le centre de gravité et facilite son accès.

Confort et performances

Ce vélo cargo est conçu pour l'aventure, avec des pneus larges et des suspensions efficaces. La fourche avant offre un débattement de 60 mm, complété par un amortisseur arrière. Le moteur arrière délivre un couple de 60 Nm, avec une transmission par dérailleur 9 vitesses ou une courroie au choix. Le Lemmo APV promet ainsi des performances adaptées à tous les terrains.

Le vélo peut transporter jusqu'à 200 kg, y compris deux enfants à l'arrière. Son design est non seulement séduisant mais aussi extrêmement pratique pour les familles. En outre, l'espace de chargement arrière est optimisé pour offrir confort et sécurité aux petits passagers.

Connectivité et sécurité

Lemmo a intégré des fonctionnalités connectées dans le Lemmo APV. De ce fait, le vélo dispose d'une alarme, d'une géolocalisation en cas de vol et de prises USB sur la batterie « SmartPac ». Ces caractéristiques augmentent la sécurité et la praticité du vélo.

Disponibilité et prix

Les précommandes du Lemmo APV commenceront en octobre 2024, avec des livraisons prévues début 2025. Le prix de ce vélo cargo électrique dépassera probablement les 4000 euros, un investissement justifié par ses nombreuses innovations.

Le Lemmo APV se positionne comme un choix idéal pour les familles à la recherche d'un vélo cargo électrique performant et connecté. Avec ses caractéristiques techniques avancées et son design soigné, il promet de transformer les déplacements quotidiens en véritables aventures.

