Destiné aux cinéphiles et sérivores, Filmstoon offre un accès facile et rapide à une large sélection de films et de séries de tous genres et de toutes époques. Son interface conviviale et sa navigation intuitive en fait un choix privilégié pour ceux qui cherchent à découvrir de nouveaux contenus ou à revoir leurs favoris. Découvrez la nouvelle adresse du site.

Largement reconnu pour son vaste catalogue de films et de séries, Filmstoon est aujourd’hui une référence incontournable pour les amateurs de contenus en ligne.

Grâce à son bon référencement sur les moteurs de recherche, son design efficace et une utilisation facile, il est d’ailleurs devenu l’un des sites les plus populaires de sa catégorie. Les utilisateurs apprécient également son absence de publicités intempestives et la possibilité de profiter de ses contenus sans inscription préalable.

Toutefois, comme les autorités de régulation ainsi que les FAI mettent souvent en place des mesures pour lutter contre le piratage en ligne, les sites qui proposent des contenus protégés par le droit d’auteur sont souvent bloqués ou supprimés.

Cela oblige les plateformes comme Filmstoon à changer souvent d’adresse pour continuer à proposer des films et des séries en streaming.

Comment débloquer Filmstoon ? De nombreuses fournisseur d’accès internet bloquent l’accès aux à certains sites de streaming en ligne.Voici comment contourner ces blocages : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez librement au site. Essayer NordVPN gratuitement

Filmstoon pour regarder des films et des séries en ligne gratuitement

Créé en 2020, Filmstoon s’est donné pour mission d’offrir aux internautes un accès facile et rapide à leurs contenus préférés.

Depuis sa création, la plateforme a connu un succès fulgurant grâce à son catalogue varié et régulièrement mis à jour. Elle est aujourd’hui considérée comme l’une des principales plateformes de streaming en France, avec des millions d’utilisateurs actifs.

L’un des avantages de ce site est la possibilité de profiter d’une large sélection de films et de séries sans avoir à payer le moindre centime. Grâce à son interface conviviale et ergonomique, il est également facile à utiliser. Multidispositif, Filmstoon est accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Le fonctionnement de Filmstoon est très simple. En effet, il suffit de vous rendre sur le site web et de choisir le titre que vous souhaitez regarder. Une fois le titre sélectionné, vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton de lecture.

Il est à noter que vous pouvez parcourir les différentes catégories proposées, telles que les films d’action, les comédies, les drames, les documentaires ou encore les séries TV. Vous avez également la possibilité de rechercher les contenus par genre, année de sortie, acteur ou réalisateur.

La plateforme propose des informations détaillées sur chaque contenu : la durée, le synopsis, les acteurs principaux, la bande-annonce, etc.

Enfin, il est important de noter que Filmstoon ne nécessite pas d’inscription et ne demande pas de renseignements personnels. Toutefois, vous pouvez toujours ouvrir un compte pour créer des listes de films préférés et partager vos recommandations.

Est-ce que Filmstoon est légal ?

Filmstoon est un site de streaming illégal. En effet, en proposant des contenus protégés par le droit d’auteur sans autorisation, la plateforme enfreint la loi sur la propriété intellectuelle. Il est également important de souligner que l’utilisation de ce site peut entraîner des conséquences légales. De fait, les propriétaires des droits peuvent poursuivre les utilisateurs pour le visionnage de contenu piraté.

De plus, ce site peut également présenter des risques pour votre sécurité en ligne. En effet, en utilisant ce site, vous vous exposez à des risques de virus informatiques et de piratage de vos données personnelles.

Quelle est la nouvelle adresse du site ?

De nombreux internautes cherchent des moyens de contourner les mesures de blocage mises en place par les fournisseurs d’accès à Internet, ainsi que les sanctions prévues par la loi HADOPI. Pour ce faire, ils se tournent souvent vers l’utilisation d’un réseau privé virtuel (VPN) qui leur permet de naviguer sur des sites normalement inaccessibles en toute sécurité et anonymat.

De son côté, bien que Filmstoon soit une plateforme de streaming très populaire, elle est la cible de propriétaires de droits d’auteur et de gouvernements pour non-respect des droits d’auteur. Ainsi, depuis son lancement, la plateforme a été confrontée à de nombreuses poursuites judiciaires. Pour éviter les blocages, elle a été obligé de changer d’adresse et de nom de domaine.

Aujourd’hui, le site officiel filmstoon.pro a été définitivement supprimé. Pour accéder aux anciens contenus, il faudra passer par l’adresse

https://filmstoon.stream/

Il est à noter que ce site est régulièrement bloqué en France. Pour y accéder, il faudra vous munir d’un VPN.

Les alternatives à Filmstoon

Il existe plusieurs alternatives à Filmstoon pour regarder des films et des séries en ligne. Retrouvez ici les bonnes adresses pour the pirate bay, zone telechargement / zone annuaire, torrent9, oxtorrent et kickass torrent, mais aussi wiflix, coflix, french stream et cpasbien.