DOFUS Kamas Guide : les meilleures stratégies pour devenir riche dans DOFUS 3.0 !

Les Kamas sont la monnaie principale utilisée dans DOFUS pour acheter des ressources essentielles pour progresser dans DOFUS 3.0 comme des équipements puissants, pour échanger avec d’autres personnes car DOFUS possède une économie en jeu, pour explorer le Monde des Douze sans effort grâce aux ZAAPS ou même pour utiliser vos Kamas pour gagner plus de Kamas. Il existe de nombreuses façons différentes de gagner des Kamas, continuez à lire cet article pour tout savoir !

Façons de gagner des Kamas

En même temps, pour gagner des Kamas dans DOFUS 3.0, voici quelques moyens :

Faire des donjons

Faire des donjons dans DOFUS est le meilleur moyen de gagner des Kamas. Cependant, vous n’êtes pas obligé de simplement terminer le donjon, mais sélectionnez un donjon dont le niveau requis est d’au moins 30 à 50 niveaux inférieur au vôtre. Vous devez être capable d’avoir un ensemble décent et de pouvoir terminer le donjon en solo avec facilité. Les autres joueurs vous paieront pour venir et y aller avec toute la sagesse nécessaire pour obtenir le maximum d’expérience du donjon. En terminant le donjon, essayez de terminer tous les défis car ils vous fournissent des Kamas supplémentaires. Les joueurs vous paient essentiellement pour un service puisqu’ils n’ont rien à faire eux-mêmes.

Terminer des quêtes de donjon vous permettra de gagner des Kamas et de vendre les objets obtenus grâce à cela pour gagner encore plus de Kamas. Concentrez-vous sur l’obtention d’autant de succès que possible, ils sont honnêtement sous-estimés et peuvent rapporter beaucoup de Kamas sans y consacrer beaucoup de temps et d’efforts.

Vendre les runes

Casser vos objets et vendre les runes est un très bon moyen de gagner des Kamas. Il existe de nombreux objets différents dans DOFUS. Vous pouvez simplement regarder dans votre inventaire et récupérer les objets que vous avez et qui ne sont pas utilisés. Vous pouvez également fabriquer quelques objets pour en trouver un qui peut tirer profit de la casse, le fabriquer 20 fois, puis répéter l’opération avec les nouveaux objets que vous avez débloqués en faisant évoluer la profession.



La chasse aux trésors

La chasse aux trésors est un nouveau système majeur dans DOFUS qui est idéal pour gagner des Kamas. Il vous suffit de sélectionner la difficulté de la chasse et de la lancer. Cependant, le niveau que vous choisissez ne peut pas être supérieur à celui de votre personnage et n’affectera pas la chasse. Il affectera uniquement le trésor que vous devez combattre à la fin de la chasse et le coffre que vous recevrez. Continuez à faire des chasses aux trésors et vendez le butin que vous obtenez, le butin se vend généralement pour beaucoup de Kamas, ce qui en fait un moyen efficace de récolter des Kamas.

La profession de chasseur

Améliorer votre profession de chasseur à un niveau élevé et vendre la viande est un très bon moyen de gagner des Kamas. Au début, il est difficile de faire monter le niveau de chasseur et cela ne vous rapporterait même pas beaucoup de Kamas. Cependant, une fois que vous aurez atteint un niveau suffisamment élevé, vous pourrez combattre des monstres de plus en plus puissants qui lâchent des viandes beaucoup plus rares qui peuvent être vendues pour beaucoup de Kamas. Utilisez une arme de chasse pour gagner plus d’XP de chasse, ce qui vous permettra de faire progresser rapidement la profession de chasseur.

Rejoindre une alliance

Rejoindre une alliance et prendre le contrôle d’un territoire dans DOFUS est un excellent moyen de gagner des Kamas. Un prisme d’alliance est utilisé pour la conquête d’un territoire. Lorsqu’il est placé, il capture une zone pour l’alliance et les joueurs de cette alliance obtiendront plus d’XP et de butins sur les monstres de cette zone. Vient ensuite la partie de fabrication de Kamas. Un chef de guilde peut placer un recycleur dans le prisme d’alliance qui vous permettra de recycler des objets ou des ressources pour créer des pépites. Lorsqu’il est utilisé, le personnage récupère une partie des pépites et le reste est partagé entre les membres de l’alliance. Avec une alliance énorme et beaucoup de gens qui le font, un grand nombre de pépites peuvent être collectées facilement en peu de temps et peuvent être vendues pour beaucoup de Kamas car elles sont un objet recherché car elles sont utilisées dans presque toutes les recettes d’artisanat.

Il existe de nombreuses façons différentes et uniques de gagner des Kamas dans DOFUS, choisissez-en une et commencez à gagner des Kamas pour progresser davantage.

Conclusion

En conclusion, le farm de Kamas dans DOFUS 3.0 est essentiel pour améliorer votre expérience de jeu, vous permettant d’acquérir des équipements puissants et des ressources précieuses. En outre, il est important de rester flexible dans vos stratégies de farm de Kamas. Selon votre niveau et vos objectifs, certaines méthodes seront plus adaptées que d’autres. Continuez à explorer et à expérimenter pour trouver celle qui vous convient le mieux, et n’hésitez pas à adapter vos techniques en fonction de l’évolution du jeu et de vos besoins.

