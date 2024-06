Pour les armées modernes, l'avion sans pilote devient un élément incontournable de la panoplie des forces armées. Capable d'une grande variété de missions, cet appareil représente une solution technologique majeure pour les responsables militaires. Mais combien coûte un drone militaire et quelle particularité justifie ce prix ? Décryptage.

Les différents types de drones militaires et leurs missions

Les drones de reconnaissance. Ils ont pour principale fonction de collecter des renseignements au-dessus des zones d'intérêt militaire. Ces appareils utilisent des capteurs optroniques (caméra jour/nuit, caméra thermique…). Ils sont généralement dotés d'une autonomie de vol importante et disposent d'une vitesse relativement faible.

Les drones de combat. Ce type de véhicule a pour objet d'effectuer des missions d'appui-feu sur des objectifs ennemis. Il a la capacité d'emporter et de tirer divers types de munitions. Plus rapides et plus larges que les drones de reconnaissance, ils peuvent provoquer des dommages importants. Sur le terrain, leurs frappes chirurgicales limitent les risques pour les forces armées.

Les drones de surveillance. Leur mission est d'assurer une présence permanente au-dessus des zones d'intérêt. Cela garantit la sécurité des troupes amies ou de détecter les mouvements ennemis. Ils sont équipés de systèmes électroniques spécifiques, tels que des radars, pour remplir leur mission.

Des coûts variés selon les modèles et leurs missions

Pour donner une idée du coût d'un drone militaire, il convient de citer plusieurs exemples en donnant des estimations de prix pour différents modèles :

Drones de reconnaissance : le RAFALE de MQ-20 Avenger

Réputé pour ses performances et son autonomie de vol, le RAFALE de MQ-20 Avenger est un drone de reconnaissance qui coûte aux alentours de 15 millions de dollars. Sa maintenance annuelle peut atteindre, quant à elle, près de 2 millions de dollars.

Drones de combat : le General Atomics MQ-9 Reaper

Ce drone américain, utilisé par de nombreux pays dont la France pour des frappes chirurgicales, coûte environ 17 millions de dollars l'unité. Ses dépenses d'entretien et exploitation varient entre 2 et 3 millions de dollars annuels.

Drones de surveillance : le Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk

D'une envergure comparable à celle d'un avion de ligne, ce drone de haute altitude et longue endurance est employé pour la surveillance stratégique des zones d'intérêt militaire. Son prix à l'achat s'élève à près de 130 millions de dollars, tandis que ses coûts annuels d'entretien se situent autour de 10 millions de dollars.

Le marché des drones militaires

La France est un acteur majeur du secteur des drones militaires tant sur le plan national qu'international, notamment avec des entreprises spécialisées telles que Thales ou Dassault. Plusieurs pays ont montré leur intérêt pour les équipements tricolores ces dernières années. Depuis 2010, les États-Unis sont le principal client des drones militaires français. Les américains commandent les appareils tricolores en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles dans différentes régions du monde.

Le Royaume-Uni a également manifesté son intérêt pour plusieurs modèles de drones français, notamment ceux développés par BAE Systems. La collaboration entre les deux pays est particulièrement active dans ce domaine. Puis, les pays du Golfe, particulièrement l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, constituent une autre destination importante pour les drones militaires français. Ces appareils sont utilisés pour diverses missions, allant de la lutte contre le terrorisme à la surveillance stricte des frontières.

Des dépenses en constante augmentation

Avec la multiplication des conflits et crises à travers le monde, ainsi qu'une forte concurrence entre les grandes puissances militaires, les dépenses en matière de drones militaires sont en constante augmentation. Les budgets alloués à leur développement, construction, entretien et exploitation ont largement dépassé la barre des milliards de dollars ces dernières années.

Les coûts liés à un drone militaire peuvent sembler exorbitants, mais ils représentent un investissement stratégique pour les armées modernes, à l'heure où le renseignement, la précision et la rapidité sont cruciaux sur le champ de bataille.

