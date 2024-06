Combien coute un drone iranien ?

L'Iran est de plus en plus reconnu pour sa production de drones, faisant concurrence aux grands fabricants internationaux. Alors, où se situe le drone iranien sur l'échelle des prix dans le monde du drone ? Voyons cela de plus près.

La production de drones en Iran s'intensifie

Les drones sont devenus incontournables avec de nombreuses applications allant de la surveillance à la recherche scientifique, en passant par la logistique et l'exploration. Les fabricants basés en Iran commencent à séduire les clients sur le marché mondial.

Tirant leur épingle du jeu, les drones iraniens rivalisent aisément avec les autres acteurs du marché international. Présent sur le marché depuis les années 80, l'Iran ambitionnerait peut-être un jour de proposer des modèles destinés au grand public. En attendant, ce sont surtout les drones militaires que le pays livre à ses alliés.

Nous vous convions également à lire :

Que le drone soit iranien, chinois ou français, il faut compter aux alentours de plusieurs milliers d'euros pour se procurer un petit drone militaire basique disposant de bonnes performances. Il sera nécessaire de réunir quelques milliers d'euros pour un engin à visée militaire doté des équipements les plus sophistiqués. Chaque modèle dispose ainsi de son propre tarif. Ce coût dépend en grande partie de ses spécificités techniques et de ses fonctionnalités.

Drone Qods Mohajer 10 : le Reaper iranien

Parmi les modèles de drones iraniens, on peut citer notamment le drone Qods Mohajer 10. Actuellement à un énième version, il présente une forte ressemblance avec le drone de combat français Reaper. Cet avion sans pilote se destine principalement à des fins d'exploration et de surveillance. Pouvant être armé ou servir d'appareil kamikaze, il dispose d'une assez grande autonomie.

Son prix sur le marché reste flou

Aucun chiffre officiel n'a été communiqué pour l'instant annoncé concernant le coût réel du drone Qods Mohajer 10. On peut toutefois estimer son prix aux alentours de plusieurs centaines de milliers d'euros. Cette estimation tient compte de ses caractéristiques techniques avancées. Il faut rappeler que ce type de drone de combat n'est point destiné au grand public, mais plutôt aux forces armées. Le groupe cible étant plutôt restreint, il est difficile de fixer un tarif précis pour ce modèle.

Shahed 129 Qods Mohajer 10 Rôle Drone de combat Drone de combat Création 2012 2023 Envergure 16 m – Longueur 8 m – Poids 200 kg 300 kg Vitesse de croisière 175 km/h 209 km/h Altitude max 5 484 m 7 000 m Rayon d'action 300 km 2000 km Autonomie 24 h 24 h Armement Missile ATS Missile air-sol Prix inconnu inconnu Source : Wikipédia

Une course technologique internationale

Loin de se limiter à la sphère géopolitique, la production de drones en Iran participe à un véritable essor technologique dans le Moyen-Orient.

🛩️ Retrouvez le prix des appareils civils que tout le monde peut se procurer librement sur mon article intitulé « Estimation du prix pour les différents types de drones »

Quoi qu'il en soit, cette compétition technologique entre pays présent des avantages indéniables, aussi bien pour les fabricants que pour les utilisateurs. Les constructeurs iraniens tirent les coûts en baisse et rendent les appareils plus abordables aux clients de l'hémisphère sud.

De facto, l'essor de la production de drones en Iran démontre la capacité de ce pays à innover et à se positionner sur le marché high-tech mondial. Cela se fait bien sûr sous l'œil avisé de l'occident, en particulier les États-Unis. À ce titre, l'un des grands groupes de l'automobile français produit quelques-uns de ses modèles phares dans ce pays !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.